Médico panameño logra la marca de haber asistido a 12 Mundiales

Víctor Manuel Epifanio Vergara es un médico panameño especialista en ginecología y obstetricia, cuya pasión por el fútbol lo ha llevado a tener el envidiable récord de haber asistido a 11 mundiales de manera consecutiva, y en este Mundial 2026 dice de nuevo presente para elevar su marca a 12.

El periplo en estas 12 copas del mundo inició en Argentina 78 y luego siguió a España 82, México 86, Italia 90, USA 94, Francia 98, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora dice presente de Canadá, USA y méxico.

Epifanio, a sus 82 años de edad en este momento, confirma sin vacilación que el torneo más emocionante que presenció fue el primero, el Mundial de Argentina 78 donde los locales, comandados por figuras como Daniel Passarella, Mario Alberto Kempes, Bertoni, Luke, Tarantini, Fillol, Ardile, entre otros, se titularon Campeones del Mundo por primera vez en su historia.

¿Qué crees que es lo que define a un buen fanático?

Un buen fanático es aquel que asiste a disfrutar el juego, a mirar las jugadas y proezas deportivas, sin fanatismo extremo, sin insultos, sin gritos y sobre todo respetando al rival. En resumen, apreciar el buen fútbol.

La pasión por este deporte le viene de familia y esa conexión directa con el fútbol nace cuando termina sus estudios de secundaria en el Colegio Javier de Panamá y decide ir a estudiar a Bologna, Italia, por allá por los años 60. “En ese tiempo el Bologna FC era el equipo de oro en Italia que hacía temblar el mundo por su buen fútbol, <<uno squadrone che tremare il mondo fa>>”.

¿Cómo te planificas para asistir a estos eventos, a cuántos partidos asistes, tienes alguna rutina en el estadio, te disfrazas, qué haces durante el partido?

Cuando asistí al Mundial de Argentina 78, que fue el primero de todos a los que he tenido la oportunidad de ir, tuve la suerte de conocer a Joseph Blatter, quien luego sería presidente de la FIFA, y él me dio la oportunidad de comprar los boletos de los partidos que me interesaban directamente en oficinas de la FIFA. Así inició este camino en el que posteriormente me acompañaron varios de mis hijos y amistades.

Cuenta Víctor Epifanio que un amigo le acompañó a 10 de los 11 mundiales consecutuvos que recorrió en su vida y en ese al que su amigo no pudo asistir, él le rindió homenaje usando una camiseta que mostraba una frase en el reverso que decía “Dr. Dídimo Cedeño Presente”.

La logística en cada viaje, según lo señala este consecuente fanático del fútbol, procuraba gestionar con antelación vuelos, hospedaje, trasporte, desplazamientos internos, entre otros requerimientos, para cada uno de los viajeros, y hasta hacíamos cenas grupales que la verdad disfrutamos mucho. “En Francia 98, por ejemplo, hicimos un grupo de 57 panameños y fue toda una odisea y muchas anécdotas”, relata complacido.

Epifanio no usa atuendos exagerados cuando asiste a los estadios, solo llevaba su camiseta de su equipo italiano -todas las veces que clasificó- y también utilizaba atuendos alusivos a Panamá, incluyendo la bandera panameña.

¿Creíste que Panamá alguna vez jugaría en un Mundial?

Esa pregunta me la hicieron cuando estuve en el Mundial de Argentina 78 y en aquel momento mi respuesta fue que nos faltaban, al menos, 40 años. Parece que tenía razón o estuve muy cerca.

¿Qué es lo mínimo que debe hacer Panamá para hablar de una buena participación en esta Copa?

Debemos ser realistas, y sin fanatismo, lo lógico es aspirar a por lo menos rescatar un empate en alguno de los 3 juegos y que hagamos al menos 3 goles, eso superaría la participación previa. Creo que hemos madurado lo suficiente para lograrlo.