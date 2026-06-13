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Reinician licitación para remodelación de la piscina de San Francisco

La Alcaldía de Panamá reinició el proceso de licitación del  proyecto de mejoramiento de la piscina municipal de San Francisco, así como las ubicadas en los corregimientos de Betania y Calidonia, con una inversión de 4.5 millones de dólares provenientes de recursos del Impuesto de Inmuebles (IBI), administrados y transferidos a través de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). 

La intervención abarca en total cuatro instalaciones, la ya mencionada piscina de San Francisco, ubicada a un lado de la estación de la Policía Nacional en la calle 75 Este y avenida 5 Sur; las piscinas de Villa Cáceres y Alma Osorio, en Betania;  y la piscina de San Miguel, en Calidonia —todas fuera de operación por deterioro estructural, filtraciones y fallas en sistemas de maquinaria detectados durante inspecciones técnicas realizadas por equipos de la Alcaldía.

El proyecto va más allá de la recuperación de las estructuras acuáticas.  A través de la Dirección de Planificación Urbana, el diseño aplica una selección de materiales adaptados a las condiciones del trópico: concreto permeable para el manejo de aguas pluviales, revestimientos antideslizantes en aceras perimetrales, bancas monolíticas de bajo mantenimiento y vegetación adaptada al clima local.

En el caso de la piscina Alma Osorio, el diagnóstico determinó que las condiciones del vaso (recipiente que contiene el agua y el sistema hidráulico),  requieren su reemplazo total, además de adecuaciones operativas para garantizar una rehabilitación completa y segura.

Cada instalación incorpora además mejoras en su urbanismo cercano —nuevas aceras, luminarias y zonas verdes— y los cerramientos opacos que históricamente aislaban estas instalaciones del espacio público serán reemplazados por fachadas permeables, integrando cada piscina a su entorno barrial.

El contrato incluye una garantía y adicionalmente contempla el mantenimiento por tres años a cargo del contratista, asegurando que las instalaciones conserven sus condiciones operativas una vez entregadas a la comunidad.

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