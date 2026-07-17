Bomberos y ATTT fortalecen seguridad para transporte de carga

Este convenio representa el inicio formal de una alianza estratégica orientada a reforzar la prevención de accidentes y la capacidad de respuesta ante incidentes vinculados al transporte terrestre, especialmente aquellos relacionados con la movilización de carga y materiales peligrosos

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, la prevención de accidentes y la atención de emergencias relacionadas con el transporte de carga y materiales peligrosos en todo el país, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) suscribieron un Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica.

El acuerdo fue firmado por el director general de la ATTT, Nicolás Daniel Brea Kavasila, y el director general del BCBRP, coronel Víctor Raúl Álvarez Villalobos, quienes coincidieron en la importancia de unir capacidades y conocimientos para fortalecer la prevención, la capacitación especializada y la coordinación interinstitucional en beneficio de la ciudadanía.

Durante su intervención, Brea destacó que este convenio representa el inicio formal de una alianza estratégica orientada a reforzar la prevención de accidentes y la capacidad de respuesta ante incidentes vinculados al transporte terrestre, especialmente aquellos relacionados con la movilización de carga y materiales peligrosos.

“Este acuerdo nos permitirá avanzar en una cultura de prevención más sólida, fortalecer las capacidades técnicas de nuestro personal y mejorar la coordinación entre instituciones para proteger vidas y reducir riesgos en las vías del país”, expresó.