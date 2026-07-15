Comercios deben adecuarse para cumplir con la Ley de Precio único

El Gobierno nacional decidió postergar la entrada en vigencia de la Ley 473, conocida como Ley de Precio Único, prevista para el pasado 19 de junio, definiendo como nueva fecha el próximo 1 de julio de 2027.

El Órgano Ejecutivo sancionó la Ley 531 de 18 de junio de 2026, mediante la cual se prorroga hasta el 1 de julio de 2027 la entrada en vigor de la Ley 473 de 2025, lo cual representa un plazo de más de un año para que los comercios hagan los debidos ajustes.

Acodeco confirmó que esta medida tiene como propósito brindar al sector comercial el tiempo necesario para realizar las adecuaciones tecnológicas y operativas que permitan cumplir plenamente con las disposiciones establecidas en la normativa.

La Ley 473 de 2025, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 19 de junio de 2026, establece la obligación de exhibir un precio único y final para los bienes ofrecidos al consumidor, con el propósito de fortalecer la transparencia en las relaciones de consumo, facilitar la comparación de precios y evitar confusiones al momento de la compra.

Con esta prórroga, el Gobierno nacional busca garantizar una implementación ordenada y efectiva de la ley, permitiendo que los agentes económicos adapten sus sistemas de facturación, inventarios, etiquetado y demás procesos tecnológicos, de manera que la norma pueda aplicarse de forma uniforme al entrar en vigor.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) continuará desarrollando acciones de orientación y divulgación dirigidas a comerciantes, proveedores y consumidores, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la legislación y promover el respeto de los derechos de los consumidores.

Asimismo, Acodeco exhorta a los agentes económicos a aprovechar este período para realizar las adecuaciones necesarias, a fin de que, al concluir la prórroga, la implementación de la Ley 473 de 2025 se lleve a cabo de manera eficiente, uniforme y en beneficio de toda la población.