MILLENNIAL: una nueva generación para el vino 

Concebida en Panamá, elaborada por una de las bodegas más prestigiosas de Chile y desarrollada por un equipo internacional, Millennial apuesta por revolucionar la forma de disfrutar el vino con un formato en lata pensado para consumidores con visión global

Millennial nace de una visión panameña con una ambición global: crear una marca capaz de transformar la manera en que el mundo disfruta el vino, llevando una tradición centenaria hacia un formato moderno, práctico y adaptado al estilo de vida contemporáneo.

La bebida es elaborada en Chile por Viña Undurraga, una de las bodegas más prestigiosas de América Latina (con más de 140 años de historia) y ampliamente reconocida por la calidad de sus vinos y su presencia en decenas de mercados alrededor del mundo. Sobre esa base de excelencia nace un proyecto que une tradición e innovación.

El origen de una idea con proyección internacional

La idea y desarrollo de Millennial fueron liderados por el empresario Cristhian Flórez Mejdoub, quien desde hace más de 25 años se interesó por la enología. Esto, sumado a su experiencia en el mundo del arte, las comunicaciones, el mercadeo y el posicionamiento de marcas en Latinoamérica, facilitó la materialización exitosa de esta idea que lleva varios años desarrollándose.

Desde la dirección de periódicos impresos y plataformas digitales como Costa del Este News, San Francisco News, Bella Vista News y otros medios comunitarios, ha podido identificar los cambios en los hábitos de consumo y las nuevas necesidades del mercado.

Un proyecto construido por talento de varios países

El resultado de lo que es hoy Millennial, no se traduce en el trabajo de una sola persona. Ha sido la unión del talento de profesionales de distintas áreas y nacionalidades; cada uno aportando su experiencia para construir una marca con proyección internacional.

La identidad visual fue desarrollada por la empresa panameña Duo: Puncta liderada por Daniela Gómez, quien logró plasmar una imagen contemporánea, elegante y cercana al consumidor actual. El concepto creativo y eslogan de la marca “Beyond the before and after” fueron impulsados por la casa creativa argentina MindCircus, que aportó una visión estratégica que fortalece el posicionamiento internacional de Millennial. El apoyo en materia visual y de comunicación de las venezolanas Aydana Ruiz y Sol Roo ha sido fundamental para agregar el toque final y dar continuidad a la campaña que acompaña el proyecto. Todo, bajo el liderazgo de Cristhian Flórez Mejdoub, quien logró integrar el trabajo de especialistas en branding, diseño, comunicación y mercadeo, para dar vida a una marca concebida desde su origen para competir en mercados internacionales.

Un vino en lata pensado para las nuevas generaciones

Millennial no es simplemente un vino en lata. En cualquiera de sus presentaciones (Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Malbec , Rosato y Sangría), se ofrece un producto «Ready to drink » que responde a una necesidad real del consumidor moderno. Su formato permite disfrutar un vino de alta calidad en escenarios donde el vidrio representa una limitación: playas, piscinas, conciertos, eventos deportivos, festivales, embarcaciones, parques, picnics y múltiples actividades al aire libre.

Por eso, la esencia de la marca queda resumida en una frase que define su propósito: “La lata llega hasta donde el vidrio no puede.”

Democratizar la experiencia del vino

Millennial no pretende sustituir la experiencia tradicional del vino; busca ampliarla, democratizarla y hacerla más accesible para millones de consumidores alrededor del mundo. Desde el primer día su objetivo ha sido claro: construir una marca global concebida para trascender fronteras y posicionarse en los principales mercados internacionales, llevando un producto elaborado en Chile, pero pensado, desarrollado y proyectado desde Panamá.

Innovación panameña con visión internacional

Para los panameños, Millennial representa mucho más que una bebida. Muestra la capacidad del talento nacional para crear marcas con visión internacional, capaces de competir en una industria históricamente dominada por grandes actores globales. Es una muestra de que en el istmo también surgen proyectos innovadores con potencial para conquistar nuevos mercados.

La combinación de la tradición vitivinícola chilena, el talento creativo panameño, la estrategia desarrollada junto a profesionales argentinos y venezolanos, y una visión empresarial enfocada en la internacionalización convierte a Millennial en una marca con identidad propia y un enorme potencial de crecimiento.

Millennial nace en Panamá para recorrer el mundo. Porque las mejores ideas no conocen fronteras…

Coordenadas:

SABORES: Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Malbec , Rosato y Sangría.

PRESENTACIÓN: Lata de 250 ml. Alcohol 12,5% Vol.

NOVEDADES: Cada envase muestra un código QR que redirige a @Pal_Casco. La idea es promover a Panamá como destino turístico y de inversión.