El Arte de Transformar Espacios: errores de color e iluminación que pueden hacer que tu hogar luzca más antiguo

Por: Pedro Jiménez, diseñador de interiores y especialista en visual merchandising y tendencias de color en Do It Center Costa del Este.

Muchas veces pensamos que para renovar un hogar hace falta una remodelación completa. Sin embargo, dos de los elementos con mayor impacto visual suelen ser también los más subestimados: el color y la iluminación. Una mala elección en el tono de las paredes o un manejo incorrecto de la luz puede hacer que un espacio se perciba instantáneamente más oscuro, pequeño, frío o incluso anticuado.

En diseño interior, el verdadero reto no es simplemente escoger un color “bonito”, sino entender cómo este interactúa con la luz, el mobiliario y el entorno. En un país tropical como Panamá, donde la intensidad lumínica cambia según la orientación del espacio y el clima influye en la percepción visual, esto cobra aún más importancia.

Los errores más comunes al elegir tonos neutros

Uno de los desaciertos más frecuentes en apartamentos y casas es asumir que todos los blancos, grises o tonos crema funcionan igual. La realidad es muy distinta. Blancos con subtonos amarillos en espacios con poca luz natural pueden verse apagados o dar sensación de envejecimiento visual. Grises excesivamente fríos, combinados con iluminación LED intensa o demasiado blanca, pueden restar calidez y hacer que una sala se sienta impersonal.

La clave está en encontrar el equilibrio entre el tono de la pintura, la entrada de luz natural y el ambiente que se quiere proyectar.

Cómo hacer que un espacio se sienta más amplio y sofisticado

En Panamá contamos con una gran ventaja: abundante luz natural. Cuando se utiliza correctamente, puede transformar por completo la percepción de un espacio. Espacios pequeños: los tonos claros con subtonos suaves y fríos ayudan a reflejar la luz y generan una sensación visual de mayor amplitud. El contraste inteligente: combinar paredes neutras con materiales como madera, fibras naturales o textiles aporta profundidad, textura y una sensación más elegante y acogedora.

La iluminación también juega un rol fundamental. No todas las luces blancas producen el mismo efecto: una temperatura de color incorrecta puede alterar completamente cómo se perciben los tonos de la pintura.

Tendencias que están marcando el diseño residencial

Las tendencias actuales en interiores favorecen una estética más natural, fresca y atemporal. Tonos tierra suaves, verdes salvia, arenas cálidas y blancos de base neutra se han convertido en protagonistas por su capacidad de transmitir calma, amplitud y sofisticación sin sentirse pasajeros.

Además del color, el acabado correcto marca la diferencia. Elegir entre mate, satinado o brillante dependerá del uso del espacio, el nivel de tráfico y el efecto visual deseado.

En Do It Center Costa del Este acompañamos a nuestros clientes a encontrar la mejor combinación entre color, acabado e iluminación, con asesoría especializada y marcas líderes como Pintuco, Lanco, Glidden y Sherwin-Williams, para lograr espacios que no solo se vean bien, sino que se sientan mejor con el paso del tiempo.

Do It Center Costa del Este se encuentra ubicado dentro del Centro Comercial Town Center Costa del Este, en la Avenida Paseo del Mar, Ciudad de Panamá. Para más información y asesoría especializada puede comunicarse al teléfono 6670-1805 o visitar www.doitcenter.com.pa.