Pasos peatonales requieren mantenimiento urgente

La señalización horizontal y los pasos peatonales en San Francisco requieren de atención prioritaria y sostenida para disminuir los riesgos que actualmente representan para conductores y peatones.

En varias calles y avenidas, los conocidos “rayados” o cruces peatonales presentan un avanzado deterioro, con pintura desgastada o prácticamente desaparecida, lo que reduce su visibilidad.

El corregimiento de San Francisco es uno de los sectores con mayor movimiento comercial, residencial y vehicular de la ciudad capital, razón por la cual el tema de la señalización vial es relevante.

Importancia de la señalización vial

La señalización horizontal cumple una función esencial dentro del sistema vial pues contribuye a ordenar el tránsito, advertir sobre zonas de cruce, establecer prioridades y facilitar una convivencia más segura entre quienes caminan y quienes conducen. Un paso peatonal claramente demarcado no solo indica el lugar adecuado para cruzar una calle, sino que también representa una alerta visual para los conductores, obligándolos a reducir la velocidad y mantener mayor precaución ante la presencia de personas en la vía.

La situación en San Francisco es particularmente importante por las características del corregimiento. Sus calles reciben diariamente un alto flujo de vehículos particulares, transporte público, motocicletas, ciclistas y peatones que se desplazan hacia áreas comerciales, restaurantes, centros educativos, oficinas y zonas residenciales. En este escenario, contar con señalización visible y en buenas condiciones no debe verse como una mera norma o un elemento decorativo, sino como una herramienta de prevención de accidentes y protección de vidas.

Mejor movilidad

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) es la entidad responsable de planificar, supervisar y ejecutar acciones relacionadas con la seguridad vial y la señalización de las vías. En ese sentido, la institución ha desarrollado proyectos de renovación de señalización horizontal, incluyendo la demarcación de pasos peatonales y otros dispositivos de seguridad vial como parte de sus programas para mejorar la movilidad.

La ATTT ha informado que en años anteriores se instalaron aproximadamente 13 mil metros lineales de señalización horizontal y 15 mil metros cuadrados de señalización vertical. No pudimos encontrar estadísticas más actualizadas.

Además de repintar los cruces existentes, San Francisco necesita una evaluación técnica que permita identificar aquellos puntos donde actualmente hace falta establecer nuevos pasos peatonales. El crecimiento urbano, la apertura de nuevos comercios, los cambios en los patrones de movilidad y el aumento de peatones hacen necesario revisar periódicamente la infraestructura vial para adaptarla a las necesidades actuales de la comunidad.