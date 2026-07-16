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Caída de árboles durante las lluvias representa un factor de riesgo 

Las intensas lluvias y los fuertes vientos que han afectado en los últimos días a la ciudad de Panamá han provocado la caída de árboles en diversos sectores, generando afectaciones al tránsito vehicular y, en algunos casos, daños a inmuebles y vehículos, además de representar un riesgo para peatones y conductores. 

De acuerdo con estadísticas del Cuerpo de Bomberos, en los primeros cinco meses del año se atendieron más de 500 incidentes relacionados con árboles caídos, una cifra que evidencia la vulnerabilidad de muchas especies urbanas durante la temporada lluviosa.

Las autoridades explican que la combinación de suelos saturados por las precipitaciones, árboles envejecidos, enfermedades, raíces debilitadas y ráfagas de viento, incrementa las probabilidades de desprendimientos. Por ello, hacen un llamado a la ciudadanía para reportar oportunamente árboles inclinados, ramas de gran tamaño con riesgo de caer o cualquier condición que represente un peligro para la comunidad, permitiendo una intervención preventiva antes de que ocurra una emergencia.

El Cuerpo de Bomberos también recomienda evitar estacionar vehículos bajo árboles de gran porte durante las tormentas, no refugiarse debajo de ellos cuando se registren fuertes vientos y mantenerse atentos a los avisos emitidos por los organismos de emergencia. 

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