¡Pizza Weeks celebra su octava edición!

Panama Weeks, la principal plataforma de experiencias gastronómicas del país, presenta la octava edición de Pizza Weeks, que del 28 de julio al 16 de agosto de 2026 reunirá a 20 restaurantes de pizza gracias al respaldo de Visa Panamá.

Durante tres semanas, los comensales podrán disfrutar de los exclusivos Pizza Specials: nuevas recetas de pizza creadas por los mejores maestros pizzeros y chefs, acompañadas de una Coca-Cola Zero Azúcar, a precios especiales a partir de $12.00 (sin impuestos ni propina) hasta $14.00, pagando exclusivamente con tarjetas Visa débito, crédito o prepago. Pizza Weeks no se puede pagar con tarjetas de otro emisor.

Este especial estará disponible para consumir en los locales participantes y a través de la aplicación de delivery PedidosYa, para que el público pueda disfrutarlo también desde la comodidad de su hogar u oficina.

PASAPORTE PIZZA WEEKS

El Pasaporte Pizza Weeks es la experiencia que invita a los comensales a descubrir sabores épicos mientras acumulan beneficios y premios. Afiliándose a través de la aplicación GIVI ( http://holagivi.com/apps ), los usuarios acceden a este pasaporte: cada sello es una oportunidad de obtener beneficios y acercarse al Gran Premio de 1 horno freidora de aire de acero inoxidable con rostizador, $100.00 en certificados de consumo en restaurantes participantes y mucho más. Cada visita a un restaurante participante da la oportunidad de recibir beneficios adicionales y otras sorpresas. *Aplican restricciones, en WEEK.PA.

RESTAURANTES PARTICIPANTES

En la ciudad: Athens, Barrio Pizza, Botánica, Ciao Restaurant, Donny Pepperoni, Frankie’s Pizza, Frank’s Place, Fratelli, Italian Pizza, Los Toneles, Lucca Trattoria, Osaka Toscana, Piero’s Pizza, Pizza 90’s, Rino’s Ristorante, Romero, Tu Pizza, Viva La Pizza y Stizzoli.

En el interior: Bacchu Gelato (La Chorrera), Barrio Pizza (Colón y La Chorrera), Athens (La Chorrera, Chiriquí, Colón, Coronado, Santiago y Penonomé) y Los Toneles (La Chorrera).