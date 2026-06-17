Panamá debuta hoy en el Mundial frente a Ghana

Llegó la hora del debut de Panamá en su segunda Copa del Mundo, donde le toca enfrentar al difícil equipo de Ghana, que con esta edición suma cinco asistencias en el máximo evento del fútbol en el mundo.

La selección canalera ha despertado mucha expectativa por la propuesta que ha manejado en los partidos previos al Mundial y la posibilidad de sacar un resultado favorable frente al seleccionado africano, lo cual representaría un hito histórico para el fútbol nacional.

La cita es este miércoles 17, a las 6 de la tarde, en el estadio BMO Field de la ciudad de Toronto, donde hemos confirmado una alta suma de aficionados panameños que han dicho presente a este compromiso, listos para celebrar una victoria en suelo canadiense.

Expertos señalan que el crecimiento de Panamá no ha sido explosivo, pero sí sostenido. Tras su debut mundialista en 2018, el equipo atravesó una etapa de recambio generacional que hoy empieza a rendir frutos. La base actual mezcla experiencia internacional con jugadores que compiten en ligas cada vez más exigentes.

Christiansen ha apostado por un sistema flexible —generalmente un 4-2-3-1 que puede mutar a 4-3-3— en el que el orden defensivo es innegociable. La evolución más evidente está en la toma de decisiones: Panamá ahora sabe cuándo presionar, cuándo replegar y cómo administrar los tiempos del partido, algo que históricamente le costaba.

Con el nuevo formato del Mundial, la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda es más tangible que nunca. Panamá no parte como favorito en ningún grupo competitivo, pero tampoco como un rival accesible. Su capacidad para mantenerse en partido hasta el final le permite aspirar, al menos, a una victoria en esta fase de grupos.

El escenario más probable es que el equipo necesite un partido casi perfecto, defensivamente sólido y clínico en ataque, para sumar tres puntos, y luego rascar un empate que lo mantenga en la pelea. No es una misión sencilla, pero está dentro de su alcance.

En definitiva, Panamá llega hoy como un equipo más hecho, más consciente de sus virtudes y limitaciones. Ya no se trata solo de participar, el objetivo ahora es competir de verdad. Y en ese terreno, esta generación tiene argumentos para escribir un capítulo más ambicioso en su historia mundialista.

La principal preocupación del técnico panameño ha sido que sus jugadores lleguen en buen estado físico, en buenas condiciones, que no tengan lesiones y que tengan los minutos adecuados para poder rendir en el Mundial, lo cual parece ser un hecho.

En el contexto de la responsabilidad que enmarca su papel como entrenador de esta generación mundialista, Thomas Christiansen muestra mucho agradecimiento a la afición panameña, al cariño que le han demostrado desde las tribunas, los medios de comunicación y todos los que están vinculados a este proyecto que ya es una realidad; a los jugadores, a su equipo técnico y a su familia. El momento de la verdad ha llegado.