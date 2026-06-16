Roberto “datito” Rivera: “Panamá debe ir a jugar su fútbol”

Para Roberto Rivera, emblemático relator y comentarista deportivo panameño, en esta segunda participación de Panamá en una Copa del Mundo, el equipo debe estar claro en que deben ir a jugar fútbol, aprovechar que enfrentarán equipos que verdaderamente juegan al fútbol y eso les permitirá balancear más al equipo y, por ende, los resultados.

Sin complejos y sin adornos, Rivera apela a su acostumbrada sinceridad en estas lides y reconoce que lo que le toca a los nuestros en su grupo es muy complicado. “Son tres equipos muy complicados, muy difíciles, A veces pensamos que Ghana es el más fácil y no es así, Ghana tiene jugadores en el Manchester City, en el Athletic de Bilbao, Leicester City, es complicado. Luego tenemos a Croacia que por ahí anda en un fin de ciclo y la llegada de una nueva generación de jugadores, y terminamos con Inglaterra que aspira ser protagonista en esta Copa del Mundo”.

Pese a ese escenario, “datito” Rivera, como se le conoce por el buen manejo que siempre ha tenido de la información detallada y las noticias exclusivas, asegura que una buena actuación para Panamá es ver buenos resultados, entendiendo que un buen resultado no es una victoria, es el tipo de partido que el equipo pueda ofrecer contra los rivales. “Es ahí donde se ve la mejoría del equipo panameño”.

¿Hay diferencias entre esta segunda participación en el Mundial de Fútbol y aquel debut en Rusia 2018?

Yo creo que sí, hay diferencias totales. Cuando Panamá llega a la primera Copa del Mundo en el 2018 fue una gran momento para el país, era algo que muchos no se esperaban, y llegamos como esa cenicienta, como una de las debutantes, y yo creo que al panameño que viajó a Rusia no le importaba mucho el resultado, ellos fueron a disfrutar el momento, a ser parte del Mundial.

Ahora es diferente, ahora es nuestra segunda Copa y el panameño aspira a otras cosas, queremos ver mejorar aquella actuación. Es allí donde chocan ciertas ideas sobre cuál sería esa expectativa de mejorar lo que fue la primera Copa del Mundo; si es simplemente un buen resultado, una victoria, un empate, si es mejorar los resultados en contra, no ser goleados o marcar más goles, entonces surge la pregunta: ¿qué espera el panameño de la participación de Panamá en este mundial? Porque cada uno espera algo diferente.

Son más de 30 años de experiencia de este profesional de la comunicación social que, aun estando en las aulas de clase, inició este largo recorrido por la radio y la televisión, convirtiéndose en uno de los más reconocidos narradores y comentaristas deportivos del país. Hoy, impulsa su trabajo con marca propia, DatitosTV, a través de la radio, redes sociales y YouTube.

¿Cómo te preparas para un compromiso de esta magnitud? ¿Cuál es tu rutina antes de cada juego?

Prepararse para un mundial no es decir llegó el mundial y me voy a preparar, eso no es así. El que se va a preparar ahora para saber quien juega en Croacia o en Uzbekistan, o buscar quienes son los que van a jugar con México o quién es el que va a debutar con la selección de España está errado, eso no es así. El Mundial se prepara cumpliendo el ciclo de cuatro años, igual que los jugadores que trabajan cinco años para ir a un Mundial, así tiene que prepararse un comunicador social.

Fíjate, este es el primer mundial con 48 selecciones, es el primero con 104 partidos, el primero que se va a realizar en tres países diferentes, es el último Mundial de dos super mega estrellas como Cristiano Ronaldo y Leo Messi, entonces este es un Mundial con una magnitud muy amplia, con una listón bastante alto. La rutina es sencilla, trabajo y dedicación, es así como se hace la diferencia.

¿Cuántos goles de Panamá narrarás en esta oportunidad?

¡Uff! esperemos que muchos. En Rusia narramos dos, el de “Pumita” que terminaron dándolo como autogol y el de Felipe Baloy que quedó consagrado como el primer gol de Panamá en un Mundial. Yo espero que, más que narrar goles, es ver un funcionamiento del equipo, porque si hay un funcionamiento del equipo seguro que van a llegar los goles y te aseguro que vamos a ver partidos muy buenos de nuestra selección.

¿Tiene Panamá una ventaja real ante los rivales que le toca enfrentar?

La ventaja la da el trabajo y este equipo de verdad ha trabajado y mantiene una unión increíble entre ellos, yo creo que eso ha sido muy importante. Yo creo que es un equipo que sabe que cada partido será diferente y que cada equipo es diferente. Ghana es un equipo rápido, Croacia es más táctico e Inglaterra es un equipo completo, entonces cada se diferencia del otro; así es como Panamá tiene que salir, sabiendo que el rival en cada encuentro es complicado y diferente y va a tener que utilizar jugadores distintos en cada compromiso. Ese primer partido ante Ghana será clave para medir las aspiraciones de hasta dónde podemos llegar.

¿Qué selección se lleva la Copa en esta oportunidad?

No va a ser sencillo, son 48 selecciones, pero te voy a ser sincero, a mi me gustan dos equipos: me gusta Francia, es un equipo completo y con jugadores de gran nivel. Francia tenía para sacar seis equipos. Didier Deschamps (director técnico) es un hombre con experiencia que sabe que no va a ser sencillo. Me gusta mucho Francia, tiene a Kylian Mbappé que es un fenómeno. Ahora, el gran rival de Francia va a ser España, siento que España es otro equipo que tiene esa estrellita, tiene una generación espectacular, el mejor mediocampo del mundo actualmente, tiene a Lamine Yamal y a Pedri, tiene una base espectacular de ocho jugadores del Barza. Esta españa, ojo ah, tiene a Luis de la Fuente que es un hombre que sabe, hay que recordar que ganó la Eurocopa, la Nations Leage y que ha tenido a España en lo mejor, en lo más alto del fútbol europeo. Estos son para mi los mejores equipos del torneo.