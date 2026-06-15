Jorge Aued: “la posibilidad de una victoria de Panamá es real”

Jorge Aued, joven profesional panameño con trayectoria en administración deportiva, operaciones y gestión estratégica, vivió desde adentro una de las etapas más transformadoras de la historia futbolística panameña. Desde su cargo como secretario general de la Federación Panameña de Fútbol entre el 2011 y 2017, Aued fue parte de una etapa muy importante para el crecimiento institucional y deportivo del país, donde se consolidaron procesos administrativos, relaciones internacionales, desarrollo de selecciones y profesionalización de muchas áreas del fútbol nacional.

¿Cómo defines la evolución del fútbol panameño desde aquel 2018 hasta hoy?

Yo creo que el fútbol panameño maduró muchísimo. Antes Panamá era esa selección incómoda que podía sorprender un día sí y otro no. Hoy Panamá entra a la cancha convencida de que puede competirle a cualquiera. La clasificación de 2018 nos cambió la mentalidad como país. El jugador panameño dejó de pensar “ojalá algún día” y empezó a pensar “sí se puede”. Y eso se nota.

Hoy vemos muchos más jugadores en el extranjero, jugadores saliendo jóvenes, futbolistas con otra mentalidad, otra preparación y otra seguridad. Antes ir a un Mundial parecía un sueño lejano; hoy los pelados crecen viendo eso como algo posible. Y otra cosa importante: Panamá ya no solo corre y mete, también intenta jugar, manejar partidos, tener personalidad. Eso habla de crecimiento.

¿Cuál es el principal atributo que, según tu opinión, tiene a favor esta selección 2026 respecto a la de 2018, y en qué aspecto aquella era mejor que esta?

Esta selección tiene más velocidad, más dinámica y quizás más fútbol desde lo individual. Hay jugadores que vienen con mucho más roce internacional desde jóvenes y eso ayuda muchísimo. Pero la del 2018 tenía algo que era muy bravo: hambre, carácter y una unión impresionante. Esa generación venía peleando durante años por darle algo histórico al país y eso los hacía muy fuertes mentalmente.

A veces la gente ve solamente la parte futbolística, pero aquel grupo tenía una resiliencia increíble. Había jugadores que llevaban años levantándose después de golpes muy duros y nunca dejaron de creer. La de ahora quizás juega más suelta porque ya no carga con el peso de “nunca hemos ido”. La de 2018 tenía la presión de hacer historia.

Jorge Aued, desde su formación, tiene pensamiento estratégico y en su análisis desgrana cada factor y cada variable para dar una respuesta.

Refiriéndose a los jugadores que forman parte oficialmente de la selección, Aued señala que hay varios jugadores que pueden dar muchísimo de qué hablar en este Mundial. Asegura que Panamá llega hoy con futbolistas que tienen más experiencia internacional y eso pesa bastante en este tipo de torneos.

“Pienso que Coco Carrasquilla puede ser uno de los jugadores que más llame la atención por su personalidad y la manera en que juega. Es un jugador que no se esconde, pide la pelota y juega con mucha confianza”, afirma.

Al mismo tiempo, el exdirectivo de FEPAFUT señala que los Mundiales suelen sacar héroes inesperados, “siempre aparece alguien que quizás la gente no tenía tan en el radar y termina siendo figura, y Panamá normalmente se hace fuerte cuando funciona como equipo, no dependiendo solamente de una estrella”.

¿Ves posible que Panamá saque una victoria en la ronda de grupos? ¿A quién le ganaríamos?

Sí, claro que lo veo posible. Hoy Panamá tiene mucha más experiencia y ya no llega a un Mundial solamente a vivir la experiencia o a tomarse la foto. Ahora, en un Mundial también hay que ser realistas: los detalles pesan muchísimo. Un error te mata y un buen momento te cambia un partido completo.

Pero sí creo que Panamá puede competir y sacar puntos. Hoy las diferencias entre selecciones ya no son tan gigantes como antes y Panamá ha demostrado en los últimos años que le puede jugar de tú a tú a muchos equipos.

Más que decir “a este sí le ganamos”, yo creo que Panamá tiene que enfocarse en competir cada partido con personalidad. Si eso pasa, la posibilidad de una victoria es totalmente real.

¿Cuál es el principal impacto que tiene para el fútbol en general esta segunda clasificación a un Mundial?

Para mí, lo más importante es que confirma que lo del 2018 no fue casualidad. Una segunda clasificación cambia totalmente cómo te ve el mundo y cómo te ves tú mismo como país futbolero. Ya no eres “la sorpresa”; empiezas a convertirte en una selección respetada. Además, esto inspira muchísimo a los niños. Hoy cualquier pelado en Panamá puede decir “yo quiero jugar un Mundial” y ya sabe que eso no es imposible porque lo vio pasar dos veces.

También ayuda al crecimiento del fútbol en general, más interés, más patrocinio, más oportunidades para jugadores jóvenes y más gente creyendo en el deporte. Y algo que para mí siempre será especial: el fútbol tiene una capacidad única de unir al país. Pocas cosas hacen que Panamá entera se abrace, celebre y sueñe junta como cuando juega la selección.