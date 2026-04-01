Gobierno ordena racionar el gasto público ante crisis energética global

De acuerdo con lo que había sido anunciado, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, anunció una serie de medidas que deberán acatarse de inmediato para aliviar el impacto del conflicto en el Medio Oriente y el alza en los precios del petróleo.

En este sentido, el Gobierno Nacional ordenó la racionalización del gasto público y un estricto control del consumo de combustible en todas las instituciones del Estado, notificado a través de una circular donde se establecen lineamientos obligatorios para los tres órganos del Estado, entidades descentralizadas, empresas públicas y organismos autónomos.

La circular describe varios puntos de control planteados de la siguientes manera:

Se establece racionalización del consumo de combustible, que deberá mantenerse estrictamente dentro de lo presupuestado para 2026, prohibiendo aumentos en esta partida mediante traslados presupuestarios.

Se contemplan excepciones en sectores clave como transporte público, seguridad y salud, los cuales estarán sujetos a monitoreo permanente.

Se establece la obligación de reportar semanalmente el consumo de combustible, como mecanismo de control y fiscalización del cumplimiento de estas medidas.

Hay restricción temporal a viajes internacionales y viáticos, limitándolos únicamente a aquellos considerados críticos y que no puedan resolverse mediante herramientas digitales. Se exceptúan los viajes financiados en su totalidad por organismos internacionales.

Se promueve la optimización de la movilidad laboral, mediante horarios escalonados a partir de las 7 a.m., el uso compartido de vehículos, la reducción de misiones oficiales y la priorización de reuniones virtuales. Incluso, se contempla la suspensión de unidades vehiculares que no sean esenciales para el funcionamiento institucional.

Se promoverá el uso de vacaciones, priorizando a quienes vivan más lejos de sus áreas de trabajo y aquellos con más de dos períodos de vacaciones por más de 60 días.

Se desarrollará la digitalización de procesos, impulsando la tramitación virtual, el uso del correo electrónico y la reducción del consumo de papel.

El objetivo es proteger la sostenibilidad fiscal del Estado sin afectar la continuidad de los servicios públicos.

La implementación es obligatoria para todas las entidades que administren fondos públicos.