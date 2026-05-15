Aprueban 3 nuevos proyectos para San Francisco

Mediante Audiencia Pública celebrada en el Parque Rosendo Jurado, vecinos de San Francisco aprobaron tres importantes proyectos de construcción, inversión y mejoras a sitios de esparcimiento público de este corregimiento.

El proyecto de construcción de un parque recreativo en Villa Lilla fue aprobado con 31 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones, de igual forma se emitieron 33 votos a favor con cero en contra y cero abstenciones para la construcción de un parque recreativo en el Barrio de Loma Alegre, calle Las Campanillas.

En una tercera votación se obtuvo la aprobación para proceder con la remodelación del parque en Calle 59, San Francisco Centro, obras que se llevarán a cabo con fondos del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM), liderado por la Junta Comunal de San Francisco.

Fuente: Alcaldía de Panamá

