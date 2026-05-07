Un éxito total el Torneo Navegante Tv Hotel Gamboa Copa ARAP 2026

Un total de 44 embarcaciones participaron en la Tercera edición del Torneo Navegante Tv Hotel Gamboa Copa ARAP 2026, que se realizó en el lago Gatún los días 2 y 3 de mayo en un ambiente familiar y muy turístico y donde los asistentes pudieron disfrutar de esta actividad deportiva de primer nivel.

El evento, realizado en la Marina del Hotel Gamboa, Reservas del Canal de Panamá, incluyó categorías abiertas, damas y junior, en la modalidad de pesca deportiva de agua dulce.

La Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, ARAP, participó en este encuentro como sponsor institucional, contando además con el patrocinio de marcas como Suzuki Motor Panama, Centro Marino, entre otras.

El torneo de Gamboa es conocido por desarrollarse siempre en un ambiente familiar y competitivo, y es parte de la serie de torneos de Navegante TV Pesca & Mar.

Los organizadores dijeron “misión Cumplida” y calificaron la jornada como una actividad impecable de turismo náutico y pesca deportiva en un entorno de clase mundial, con mucha adrenalina y contagiosa emoción.

En esta oportunidad el Team Alta Pesca hizo todos sus deberes y se alzó con la Copa Arap / Pescador Responsable.

El Torneo Navegante Tv Hotel Gamboa Copa ARAP 2026 es una producción exitosa de Grupo Jurado Corp. referentes en la pesca deportiva de Panamá, enfocados en el desarrollo de un torneo comprometido con la pesca responsable.

Se trata de un torneo que reúne a los mejores equipos en una jornada que combina la adrenalina, la estrategia y la pasión por el agua. Una competencia que celebra la pesca deportiva responsable, el compañerismo y el espíritu competitivo, en el entorno natural único de Gamboa