CASEIF IV LP invierte 10 millones de dólares en Grupo Publimovil para acelerar la transformación digital

CASEIF IV LP, el cuarto fondo regional de capital privado gestionado por LAFISE Investment Management, anunció una inversión de USD 10 millones en Grupo Publimóvil, compañía 100% salvadoreña líder en publicidad exterior en Latinoamérica.

La operación, formalizada en mayo de 2026, está respaldada por algunas de las instituciones financieras de desarrollo más relevantes del mundo y representa una de las inversiones de capital privado más significativas en el sector publicitario centroamericano de los últimos años.

La inversión fue suscrita en un evento privado en San Salvador encabezado por Max Novoa, fundador y CEO de Grupo Publimovil; Niall McCormack, cofundador; y Erick Lagos, director general de LAFISE Investment Management, junto a representantes de los inversionistas de CASEIF IV LP y el equipo de Investment Management. Este hecho marca un hito en la trayectoria de 27 años de la compañía y la posiciona para liderar la modernización de la industria del Out of Home en la región.

«Esta inversión es un voto de confianza de instituciones financieras de desarrollo de primer nivel global. Eso nos llena de orgullo y de responsabilidad. Vamos a ejecutar de forma ágil y disciplinada para llevar la propuesta de valor de Publimovil a nuevos mercados y entregar innovación en cada uno de los países donde operamos. El futuro del OOH es digital, programático y conectado, y vamos a liderarlo desde Latinoamérica», dijo Max Novoa, fundador y CEO de Grupo Publimovil.

Detrás de la inversión de USD 10 millones en Grupo Publimovil hay un grupo de instituciones financieras de desarrollo (DFIs por sus siglas en inglés) y entidades multilaterales que se encuentran entre las más importantes del mundo. Estas instituciones invierten exclusivamente en proyectos con alto potencial de impacto económico, social y ambiental, aplicando estándares rigurosos de selección, gobierno corporativo y sostenibilidad.

La presencia de estos inversionistas en CASEIF IV LP —el fondo a través del cual se realiza la inversión en Publimovil— es una validación del potencial de la compañía y de la solidez de su modelo de negocio.

Perfil de los inversionistas

BID Invest. Es el brazo del sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Promueve el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe a través de la financiación de empresas y proyectos sostenibles. Tiene un portafolio activo superior a los USD 21 mil millones.

IFC (International Finance Corporation). Miembro del Grupo Banco Mundial y la mayor institución de desarrollo enfocada en el sector privado en mercados emergentes a nivel global. Opera en más de 100 países y maneja un portafolio comprometido superior a los USD 100 mil millones.

FMO. Banco de Desarrollo Empresarial Holandes, una de las DFIs más grandes del mundo. Se especializa en financiar empresas en mercados emergentes con foco en sostenibilidad e impacto social. Cuenta con un portafolio superior a los EUR 13 mil millones.

NORFUND. Fondo Noruego de Inversión para los Países en Desarrollo, propiedad del gobierno de Noruega. Co-fundador histórico de LAFISE Investment Management hace más de 25 años. Su misión es contribuir al desarrollo económico sostenible mediante inversiones de capital.

Por qué esta inversión y por qué ahora

El Out of Home está atravesando una de las transformaciones más profundas de su historia. La digitalización del medio, la compra programática y la integración con datos han convertido a la publicidad exterior en uno de los canales con mayor crecimiento en inversión publicitaria a nivel global.

Según datos de la industria, el segmento DOOH crece a tasas de doble dígito año sobre año y representa ya más del 35% del gasto total en OOH en mercados desarrollados. Publimovil ha sido pionera en esta transformación en la región, apostando temprano por la digitalización, la regionalización y la inteligencia artificial. Su plataforma colaborativa Y.O.D.A. (Your Outdoor Digital Assistant) es la mayor plataforma de compra programática OOH de Latinoamérica e integra IA para el análisis, planificación y optimización de campañas.

La inversión de CASEIF IV LP permitirá a Publimovil capturar la oportunidad de mercado de forma acelerada, en un momento en que la compañía proyecta superar los USD 100 millones anuales en ventas en los próximos 2 a 3 años y mantener su posición en el top 5 de Latinoamérica en facturación y cobertura OOH.

«Es importante darle velocidad a la estrategia para crear soluciones en la industria que ayuden a nuestros clientes a cumplir sus objetivos. El time to market es una ventaja competitiva, y esta inversión nos permite ejecutar con la velocidad que la industria demanda y la ambición que nuestros clientes esperan de nosotros», recalcó Max Novoa.