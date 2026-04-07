Kfé Break: un nuevo concepto en la ciudad que integra gastronomía, café y espacios de conexión

Con una experiencia que reunió a empresarios, creadores de contenido y medios de comunicación, Kfé Break celebró su inauguración oficial, en su sucursal ubicada en Bella Vista, Calle 52 Este y Av. Ricardo Arango, en el área bancaria de la ciudad de Panamá.

El evento marcó el inicio de un concepto que va más allá de la gastronomía. Kfé Break se presenta como un ecosistema de experiencias que integra café de especialidad, gastronomía de origen fusión panameña y espacios diseñados para conectar, trabajar y generar oportunidades en un mismo lugar.

Durante la velada, los asistentes vivieron una experiencia sensorial guiada por el equipo de chefs y baristas del restaurante, quienes presentaron la propuesta gastronómica y el concepto detrás de cada bocado, destacando el enfoque en producto, técnica y experiencia.

“Kfé Break nace con la intención de crear un lugar donde cada encuentro tenga propósito, donde las conversaciones generen valor y donde las personas puedan vivir experiencias que dejen huella”, expresó su fundadora, Iriana Kam de Achong.

Más allá de su oferta culinaria, Kfé Break incorpora espacios diseñados para responder a las nuevas dinámicas de la ciudad: un área de coworking con espacios abiertos, una cabina para podcast, dos salones de reuniones, área de grab and go ideal para llevar a reuniones y un amplio restaurante con una oferta gastronómica variada que incluye panadería artesanal, pastelería y un menú diverso, posicionándose como un punto de encuentro céntrico y versátil para empresarios, profesionales, creadores de contenido y amantes del buen café.

El concepto responde a una necesidad actual: contar con espacios donde las personas puedan reunirse, trabajar, compartir y generar conexiones de valor sin salir de un mismo entorno.

La propuesta gastronómica, basada en sabores de origen fusión panameña, junto al café de especialidad, está respaldada por un equipo de chefs y baristas que convierten cada visita en una experiencia memorable.

Este nuevo concepto se construye sobre valores como la fé, la pasión y la excelencia, principios que también se reflejan en su identidad visual. El logo, diseñado por la hija de la fundadora, simboliza la fé como motor de vida y la huella que deja una taza de café, representando el impacto que busca generar en cada visitante.

Kfé Break ha sido desarrollado con el acompañamiento de un equipo de expertos en gastronomía, café, servicio, estrategia y experiencia de cliente, consolidando una propuesta integral y diferenciada dentro de la ciudad.

Esta apertura representa el inicio de una visión en expansión, donde nuevos formatos y experiencias continuarán sumándose para fortalecer el ecosistema, con proyección hacia futuras iniciativas como Kfé Break Express y AutoBreak.

Kfé Break se posiciona como un espacio donde las ideas se encuentran, las relaciones se fortalecen y cada visita puede convertirse en el inicio de nuevas oportunidades.

Para más información, pueden seguir sus redes sociales como @kfebreak, donde comparten novedades, experiencias y todo lo que sucede dentro de este nuevo punto de encuentro en la ciudad.