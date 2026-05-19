Extenderán horarios de restaurantes durante el Mundial

Mediante Acuerdo Municipal aprobado en audiencia pública, la Alcaldía de Panamá otorgará un permiso provisional para ampliar el horario de establecimientos comerciales durante la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

La iniciativa contempla la ampliación temporal del horario de atención de 12:00 a.m. a 2:00 a.m., del 11 de junio al 19 de julio de 2026, para restaurantes que mantengan registrada la actividad de venta de bebidas alcohólicas como acompañamiento en su aviso de operación.

La reunión de aprobación de esta medida que tuvo lugar en el Teatro Gladys Vidal del Edificio Hatillo, fue coordinada por la Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia, y tuvo como expositora a la directora de Permisos y Cumplimiento, Alexandra López.

Entre los aspectos positivos señalados sobresalen, el incremento en las ventas, la habilitación de espacios de convivencia tipo Fan Zone y la creación de plazas de trabajo temporales, fortaleciendo el movimiento económico, turístico y recreativo de la ciudad durante el Mundial.

Los comercios interesados deberán estar paz y salvo con el Municipio de Panamá, presentar la documentación legal correspondiente y efectuar un pago único de B/.500.00, por el permiso temporal.

Se emitirá un certificado con código QR para fines de control y verificación el cual deberá permanecer visible dentro de los locales autorizados, que se reiteró, no libera a los establecimientos de su responsabilidad de mitigar los niveles de ruido.