Nace un nuevo espacio para la recreación y el compartir en familia

Naturaleza, vegetación, un gazebo y una vista espectacular de la bahía se mezclan en más de una hectárea de terreno que albergará en poco tiempo a el tan esperado Coco Parque, un proyecto de años que tuvo que enfrentar muchos obstáculo y que finalmente fue aprobado en consulta pública el pasado mes de julio de 2025.

La Junta Comunal, luego de lograr el acceso principal, ha invitado a la comunidad a visitar este espacio público que servirá a la comunidad para su disfrute y recreación. Desde las 6 de la mañana las personas pueden acceder por el área de la iglesia de San Francisco de La Caleta, justo donde está el aviso de “entrada”.

Sigue las normas

Las normas ya han sido establecidas mientras se crean las instalaciones, jardines, caminerías, parque infantil, área de mascotas, áreas de ejercicios, instalaciones deportivas y más. Estas normas, vigentes desde ahora, son las siguientes:

El horario es de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. todos los días.

Los padres o representantes deben supervisar a sus niños y niñas mientras juegan.

No está permitido el uso de equipos de sonido a alto volumen o la realización de conciertos o eventos sin previa autorización.

Las mascotas deben tener sus correas en todo momento.

Se debe respetar las áreas verdes y la fauna del parque.

No se permite fumar.

Asegúrese de depositar la basura y los desechos de las mascotas en los basureros.

No se permite el acceso de autos y motos ni el uso del estacionamiento de la iglesia.

En el marco de la conmemoración de la apertura del acceso al Coco Parque, la Junta de Desarrollo Local de Coco del Mar y la Junta Comunal lanzaron a la venta los T-Shirts alusivos a este proyecto y las frases que nacieron en el acto de demolición de la garita que obstaculizaba el acceso. Estos fondos serán utilizados para hacer algunas adecuaciones e instalaciones necesarias en terreno, mientras se inicia la construcción del parque aprobada en consulta pública.