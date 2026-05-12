Acodeco confirma variación de precios en comercios de la ciudad

Fuente: ACODECO

Los monitoreos quincenales de precios que realiza la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) detectaron una variación en algunos productos de la canasta básica en la ciudad de Panamá, como parte del seguimiento que mantiene la entidad ante el impacto del alza en los combustibles.

De acuerdo con la evaluación realizada en la semana del 6 al 10 de abril, se registró un incremento de B/.0.79, (0.25%) en los supermercados y de B/.3.01 (0.85%) en los minisúper y abarroterías de ruta ubicados en la ciudad de Panamá.

Estos monitoreos forman parte de las evaluaciones periódicas, que realiza la Acodeco para observar el comportamiento de los precios de productos de consumo básico y analizar posibles variaciones, relacionadas con factores externos, como el costo del combustible y su impacto en la cadena de distribución.

Las denominadas “rutas” corresponden a los recorridos de verificación de precios que realizan los funcionarios de la Acodeco en minisúper, abarroterías y pequeños comercios ubicados en las comunidades. Estos establecimientos forman parte importante del abastecimiento diario de los consumidores, por lo que su monitoreo permite comparar el comportamiento de precios con el de los supermercados y otros puntos de venta.

La institución reiteró que este seguimiento busca mantener informados a los consumidores y promover la transparencia en los mercados, además de facilitar información que permita comparar precios en los diferentes establecimientos comerciales, y de mantener informado al Ejecutivo de existir cambios importantes de precios para la ejecución de políticas públicas en beneficio de la población en general.