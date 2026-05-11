Renovado nuevo tramo de acera en vía Porras

La recuperación de tramos de aceras en la avenida Belisario Porras de San Francisco cumplió otra etapa importante al culminar la construcción de la acera frente a la Policlínica Carlos N. Brin, entre el Parque Omar y la avenida 1C Sur.

Este proyecto de recuperación y construcción de aceras en esta zona de la vía Porras, aprobado en consulta pública en el mes de mayo del 2025, tiene un monto aproximado de 31 mil 500 dólares e incluye el tramo de acera al otro lado de la vía, frente a farmacia El Javillo.

El objetivo consiste en la reparación y mejora de las aceras en mal estado en la Vía Porras, enfocándose en optimizar la caminabilidad del corregimiento y garantizar accesibilidad para personas con necesidades especiales y discapacidades. Con esta inversión, se busca crear un entorno más seguro y accesible para todos los ciudadanos, promoviendo la inclusión y el bienestar.

La acera muestra una mejora sustancial, con rampas en los extremos y una parada de transporte público reacondicionada.