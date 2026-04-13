ATTT y la DNOT coordinan acciones para ordenar el tráfico 

Con el objetivo de reforzar la movilidad urbana y la seguridad en las vías, el director general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea; el subdirector, Simón Henríquez; y el secretario general, Justo Castañeda, sostuvieron una reunión de coordinación con el director de Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT), Kevin Quiel, para definir una hoja de ruta centrada en dos ejes prioritarios: alcanzar una mayor efectividad en la movilidad urbana para agilizar el flujo vehicular y establecer una política de “Cero Tolerancia” ante accidentes y muertes por siniestros de tránsito.

Durante la sesión, las autoridades también abordaron el tema del transporte irregular (piratería), situación que se relaciona directamente con la seguridad y la normativa que rige el transporte público autorizado.

Como resultado de este acercamiento, se estableció un sistema de trabajo conjunto que permitirá la creación de un plan operativo integral entre la ATTT y la DNOT, sumando además el respaldo de otros estamentos de seguridad para garantizar el orden en las calles.

Los tranques en la Ciudad de Panamá se han convertido en un problema que afecta severamente la productividad y la salud de los conductores, generando además caos y accidentes en las horas pico.

Entre las áreas de mayor congestionamiento están la vía Panamericana (hacia Arraiján), la Avenida Domingo Díaz, Calle 50 y la salida de Panamá Pacífico, a menudo agravados por accidentes y mal manejo. Las horas pico y la inversión de carriles generan filas kilométricas, afectando la movilidad diaria.