Es importante protegerse del calor

Las altas temperaturas en Panamá seguirán en los próximos días, razón por la cual se ha emitido un aviso de prevención para evitar efectos negativos en las personas y secuelas por exposición prolongada.

Se espera que las temperaturas y sensación térmica alcancen niveles de hasta 36 a 42 grados Celsius, respectivamente, lo que ha llevado a las autoridades de Salud a recomendar a las personas que se mantengan hidratadas y que eviten las actividades al aire libre durante buena parte del día.

De acuerdo con un informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, las temperaturas mínimas en los próximos días oscilarán entre los 22 a 26 grados centígrados, mientras que en áreas montañosas podrían descender hasta los 16 grados. Las máximas estarán entre 27 y 31 grados en el Caribe y entre 29 y 33 grados centígrados en el Pacífico.

Por otro lado, el informe señala que los índices de radiación UV-B se ubicarán entre moderados y muy altos, lo que representa un riesgo para las personas que se exponen directamente al sol en horas de mediodía a media tarde.

Síntomas a cuidar

Los médicos señalan que los eventos de calor extremo son mucho más mortales de lo que la gente suele creer, ya que el cuerpo trabaja más duro para mantener la temperatura normal, por lo que es muy importante conocer los síntomas y signos de las enfermedades relacionadas con el calor para actuar a tiempo.

Entre las señales más importantes para detectar una situación de riesgo debido al impacto del calor podemos mencionar:

Calambres: dolores o espasmos musculares en el estómago, brazos o piernas.

Agotamiento por calor: sudoración intensa, palidez, calambres musculares, cansancio, debilidad, pulso rápido o débil, mareos, dolor de cabeza, desmayos, náuseas, vómitos.

Golpe de calor: temperatura corporal extremadamente alta (sobre 39°C); piel enrojecida, caliente y seca sin sudor; pulso rápido y fuerte; mareos; confusión o pérdida del conocimiento.

Cómo protegerse

Entre los consejos más importantes que comparten autoridades de salud y de protección civil, destacan la necesidad de que las personas se mantengan hidratadas y eviten realizar actividades al aire libre si no es necesario.

Otra recomendación es utilizar ropa de manga larga con telas frescas; en general mantenerse con ropa acorde con las temperaturas, que sea holgada, transpirable y de colores claros, usar sombrero, gorra o sombrilla, protector solar y lentes.

La indicación que hacen médicos expertos en el tema es ingerir al menos 8 vasos diarios de agua, ya que durante las actividades físicas el cuerpo puede perder entre 15 y 20 por ciento de líquidos.

Se recomienda consumir alimentos frescos, dando prioridad a las ensaladas, frutas y verduras, que aportan agua y electrolitos. Tomar duchas frías, evitar actividades físicas que requieran el uso de mucha energía y refrescar los espacios en el hogar.

Las mascotas también deben tener una atención especial en estos días de intenso calor, evitando sacarlas durante las horas de fuerte calor y asegurando que siempre tengan acceso a agua fresca, especialmente cuando los dueños se ausentan del hogar.