MICI presentó nueva etapa del Programa de Inversionistas Calificados

La presentación del Programa de Inversionistas Calificados ante firmas legales y asesores financieros marcó una nueva etapa en la estrategia de Panamá para atraer inversión extranjera, al enfocar esfuerzos en quienes estructuran y viabilizan cada operación. En ese contexto, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), en conjunto con la Caja de Ahorros, convocó este miércoles a estos actores clave con el objetivo de fortalecer su rol dentro del ecosistema de inversión y ampliar el alcance del programa en el país.

Durante su intervención, el viceministro de Comercio, Eduardo Arango, destacó que el país no solo compite por atraer capital, sino por captar perfiles que aporten al desarrollo económico, respaldados por herramientas que faciliten su establecimiento. “Panamá compite por atraer inversión, pero también selecciona el tipo de inversionista con el que quiere crecer. Y para eso hemos desarrollado herramientas como el Programa de Inversionistas Calificados, que permite acceder a la residencia permanente de forma directa, ágil y con reglas claras”, señaló.

El programa permite aplicar mediante inversión inmobiliaria desde 300 mil dólares, inversión en valores desde 500 mil dólares o depósitos a plazo fijo en la banca local desde 750 mil dólares.

“Desde su implementación, el programa ha superado los 700 inversionistas aprobados, generando más de 350 millones de dólares en inversión, lo que confirma que no es una expectativa, sino una realidad que sigue creciendo”, indicó Arango, quien estuvo acompañado del jefe de la oficina ProPanamá, Walter Cohen.

El repunte responde, además, a una estrategia más activa de promoción y seguimiento del programa. “Cuando iniciamos esta administración, el programa registraba entre 10 y 12 solicitudes mensuales. Hoy hemos logrado superar las 30, alcanzando picos de hasta 38 en un solo mes, lo que marca una tendencia clara de crecimiento”, explicó el viceministro.

Este avance apunta a posicionar a Panamá frente a referentes internacionales en programas de este tipo, mediante una mayor articulación entre el sector público y privado. “Este crecimiento refleja el potencial que tiene Panamá para posicionarse como un destino competitivo en programas de inversión a nivel internacional”, puntualizó.

Por su parte, el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, subrayó que la experiencia del banco en productos financieros e inversión inmobiliaria fortalece la competitividad del país en este segmento. “Como entidad financiera, entendemos el valor que podemos aportar al programa, no solo a través de instrumentos como los depósitos a plazo, sino también desde nuestra experiencia en inversión inmobiliaria, que es una de las vías que permite a los inversionistas aplicar”, señaló, al destacar el trabajo conjunto entre la banca, las firmas legales y otros actores del ecosistema de inversión, en línea con una estrategia gubernamental orientada a facilitar la atracción de inversionistas.

Desde la Caja de Ahorros se destacó igualmente el rol de la entidad como facilitador integral del proceso, al permitir la canalización eficiente de capital y el acceso del inversionista al sistema financiero. “A través del programa, facilitamos la canalización de capital hacia el sistema financiero nacional y acompañamos al inversionista en cada etapa de su incorporación al país, desde la apertura de productos hasta la formalización de su inversión”, indicó Víctor Villalobos, ejecutivo de Caja Patrimonial de la entidad.

Al concluir la jornada, los asistentes participaron en un espacio de networking que permitió fortalecer vínculos y generar nuevas oportunidades de colaboración para seguir impulsando la inversión extranjera en Panamá.

Fuente MICI