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Lanzan Plan Integral de Reciclaje y Educación Ambiental Escolar

La Alcaldía de Panamá, en alianza con el Ministerio de Educación y el apoyo del sector público y privado, llevó a cabo el lanzamiento del Plan Integral de Reciclaje y Educación Ambiental Escolar, modelo, que combina educación, infraestructura y recolección de residuos propone transformar la cultura ambiental desde las aulas y generar un impacto sostenible en toda la comunidad.

Este programa iniciará en 11 escuelas del distrito, con un impacto directo en más de 12,000 estudiantes, docentes y personal educativo.

A través de una metodología integral sostenida en cuatro pilares: educar, adecuar, recolectar y retroalimentar, se instalarán estaciones de reciclaje, centros de acopio y sistemas de medición que permitirán garantizar un proceso funcional, medible y autosostenible.

El programa está diseñado para evolucionar progresivamente, desde adentro de las escuelas, para extenderse a los hogares y convertirse en un modelo comunitario donde los centros educativos funcionen como hubs ambientales activos.

Un componente clave será el programa “Adopta una Escuela para Reciclar”, que promueve alianzas estratégicas con empresas, organizaciones y sociedad civil, para fortalecer su sostenibilidad y hacer escalar el modelo a más centros educativos.La iniciativa tiene como objetivo expandirse a 180 escuelas en los 26 corregimientos del distrito, consolidando un modelo replicable que contribuya a enfrentar la crisis de residuos en Panamá y fomentar una nueva cultura de sostenibilidad a largo plazo.

Fuente: Alcaldía de Panamá

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