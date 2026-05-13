Reportan 214 homicidios en lo que va de año

El Ministerio Público confirmó que en lo que va de año 214 personas han sido víctimas de delitos contra la vida e integridad personal a nivel nacional, lo cual representa un incremento significativo respecto a años anteriores.

De este total, 96 casos corresponden al área metropolitana, registrados principalmente en Chilibre, con 14 casos registrados; Pedregal, con 9 víctimas; y Ernesto Córdoba Campos, en 24 de Diciembre, con 8 casos.

En una entrevista televisiva, el fiscal de homicidios del área metropolitana, Jorge Ferguson, detalló que la mayoría de estos hechos están relacionados con pandillas y narcotráfico e involucra a una gran cantidad de menores de edad.

Señaló el funcionario del Ministerio Público que estos grupos o estas personas, a fin de evadir su responsabilidad y aprovechando el tratamiento especial por la condición de adolescente, utilizan a menores para participar activamente en estos eventos delictivos”.

Autoridades han reconocido que esta situación de homicidios y hechos violentos registrados en las últimas semanas es motivo de preocupación, principalmente porque reflejan un deterioro en la convivencia social y en la estabilidad familiar.

Por otra parte, el fiscal de homicidios declaró que la figura del sicariato ha tomado un impulso importante en Panamá, sin embargo descartó que el suceso ocurrido el martes en la avenida Domingo Díaz pueda enmarcarse en esa modalidad, así como otros que han ocurrido este año en Panamá.

Reiteró que, principalmente, los conflictos entre bandas y grupos vinculados al narcotráfico son el principal factor que genera esta violencia que se ha venido incrementando en el país y que ha dejado este saldo de fallecidos en apenas cuatro meses y medio.