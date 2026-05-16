Programa de Saneamiento de Panamá inició intervención en Coco del Mar y Viña del Mar

Continúa el proceso de construcción y reemplazo de toda la infraestructura sanitaria en el corregimiento de San Francisco liderado por el Programa Saneamiento de Panamá y la coordinación con la Junta de Desarrollo Local de Coco del Mar y la Junta Comunal, cuyo objetivo final es crear las condiciones óptimas para descontaminar la Bahía de Panamá y mejorar la red de aguas residuales.

Las cuadrillas y maquinarias del programa se instalaron en días pasados en el área de Coco del Mar y Viña del Mar donde ya dieron inicio a los trabajos de ampliación de la red sanitaria, proyecto requiere una inversión aproximada de tres millones de dólares.

Los trabajos fueron planificados para abordar dos áreas de manera simultánea y se estima sean culminados en el mes de diciembre de este año. De acuerdo con la información suministrada por la empresa Programa de Saneamiento de Panamá, se estarán reemplazando líneas de aguas residuales por unas de mayor capacidad, además de la construcción de colectores, sistema de bombeo sanitario y sistema de tratamiento, alcantarillado, entre otros elementos del sistema.

El horario de esta intervención en Viña del Mar y Coco del Mar será de lunes a sábado, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., por lo que se requiere, además de paciencia, todas las precauciones necesarias para evitar riesgos.

Las cuadrillas asignadas al Grupo No 1 atenderán las labores en la calle 80, calle Las Begonias y calle 79, hasta el cruce con calle Andrés Mojica, frente al PH Dovle Selva, además de las vías transversales Las Amapolas y Esther Neyra.

Por su parte, el grupo No2 comprenderá la calle 79, desde el cruce con calle Andrés Mojica hasta la iglesia San Francisco de La Caleta, así como todas las calles transversales del área.

El Programa de Saneamiento de Panamá también se refirió a las coordinaciones hechas con la JDL de Coco del Mar, la Junta Comunal y las autoridades de tránsito y policiales para trabajar bajo un esquema de cierres parciales de hasta dos cuadras, con el propósito de disminuir la afectación al tráfico vehicular.

En las calles intervenidas sólo podrán circular los residentes del sector, y también se estableció que las aceras peatonales permanecerán abiertas durante toda la ejecución del proyecto.