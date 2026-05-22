Altas temperaturas y lluvias progresivas caracterizan el clima en el mes de mayo

De acuerdo con un informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), la transición de la temporada seca a la lluviosa no ocurrirá de golpe, será un proceso gradual con matices regionales y variaciones significativas.

De acuerdo con estos reportes oficiales del IMHPA, la transición comenzó a sentirse desde abril, con un aumento paulatino de la humedad, temperaturas elevadas y lluvias aún irregulares. Este periodo marca lo que los meteorólogos describen como una “fase de ajuste atmosférico”, donde el país pasa del dominio de vientos secos a condiciones más inestables.

Medios como La Prensa han publicado una especie de calendario donde se establece esta transición por regiones. El proceso, según esa investigación, sería de la siguiente manera:

Occidente (Chiriquí, sur de Veraguas): entre finales de abril e inicios de mayo.

Centro y Darién: entre el 11 y el 20 de mayo.

Panamá Metro y Norte: del 16 al 25 de mayo.

Arco Seco (Los Santos, Herrera, Coclé y Panamá Oeste): entre finales de mayo y los primeros días de junio.

Este patrón confirma que el país vive una transición extendida de varias semanas, donde las lluvias se consolidan progresivamente hasta establecer el régimen típico de invierno tropical.

Lo más relevante es que los pronósticos hablan de un ligero retraso este año respecto a los promedios históricos de llegada de la temporada lluviosa, estimado entre una y cuatro semanas en algunas regiones del Pacífico.

Este comportamiento está asociado a condiciones oceánicas y atmosféricas en observación, particularmente relacionadas con el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que está impactando al país en este momento.

Además, abril y mayo han estado marcados por un calor intenso y precipitaciones variables, lo que sugiere un arranque menos uniforme y con episodios de lluvias moderadas a fuertes, especialmente en horas de la tarde.

Impacto en embalses y el Canal

El comportamiento de la temporada lluviosa tiene implicaciones directas en uno de los sistemas más estratégicos del país: la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. El equilibrio hídrico depende de dos factores críticos:

La cantidad de lluvia acumulada durante la estación. Su distribución en el tiempo.

Un inicio tardío o lluvias por debajo de lo normal en los primeros meses podría afectar la recuperación de los niveles en los lagos Gatún y Alajuela, fundamentales para la operación del Canal. Por el contrario, lluvias intensas concentradas en periodos cortos aumentan el riesgo de inundaciones y obligan a liberar agua para controlar crecidas, lo que también limita la capacidad de almacenamiento.

En este contexto, el IMHPA ha advertido escenarios de variabilidad: desde sequías parciales en el Pacífico durante la transición hasta episodios de lluvias intensas en regiones del Caribe y zonas montañosas, con potencial de crecida de ríos e inundaciones localizadas.

Relativa incertidumbre

El inicio de la temporada lluviosa 2026 no solo confirma el patrón tradicional de dos estaciones en Panamá, sino que también refleja una tendencia creciente hacia la variabilidad climática. La irregularidad en las lluvias, los posibles retrasos y los eventos extremos obligan a una vigilancia constante tanto de las autoridades como de sectores estratégicos como el agrícola, energético y logístico.

En definitiva, Panamá se adentra en su estación lluviosa con un escenario mixto: una transición progresiva ya en marcha, un calendario que apunta a consolidarse entre mayo y principios de junio, y un factor de incertidumbre que podría incidir directamente en los recursos hídricos y en la operatividad del Canal. El desarrollo de las próximas semanas será clave para determinar si el país enfrenta un invierno dentro de lo normal o uno marcado por extremos.