Casco Peatonal se suma a la fiesta del fútbol

Para el mes de junio, la Alcaldía de Panamá ha informado que en el contexto del Mundial de Fútbol 2026 el programa Casco Peatonal tendrá actividades especiales relacionadas con este evento y se prevé la transmisión en vivo del partido amistoso de Panamá versus Brasil y los partidos del Mundial el domingo último del mes.

La idea es dar continuidad a una actividad que ha sido exitosa y que ha representado un impacto económico positivo para los comercios ubicados en esta zona turística de la ciudad y para el país en general.

En su primer aniversario la celebración el Casco Peatonal recibió una asistencia acumulada aproximada de 800 mil personas, entre nacionales y extranjeros, una iniciativa que fortaleció la economía local, promovió la cultura y devolvió el espacio público a la ciudadanía en el histórico barrio de San Felipe.

En los últimos 12 meses, a través de las actividades y programas liderados por la Alcaldía de Panamá, el Ministerio de Cultura, la Autoridad de Turismo, recibió aportes por más de 14.5 millones de dólares, calculado en base al gasto promedio por persona en transporte, alimentos, comercio local, emprendimientos y servicios culturales. Este impacto benefició directamente a restaurantes, comercios, emprendedores, artistas y operadores turísticos del área.

Se trata de un efecto positivo a la economía y al desarrollo del turismo, es el resultado de una agenda sostenida de actividades culturales, comunitarias y recreativas que atrajeron a residentes, visitantes y turistas, consolidando al Casco Antiguo como un punto de encuentro activo, seguro y dinámico.

La iniciativa se consolidó como una de las actividades de mayor atractivo ciudadano, dinamizando el espacio público, fortaleciendo la economía local y ampliando la oferta cultural del centro histórico, además de proyectar a Panamá como un centro atractivo del turismo local e internacional.