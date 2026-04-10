«Día de Industria» abre el programa de IFF Panamá 2026

El Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá) dio inicio a su programa formativo con el “Día de Industria 2026”, celebrado por primera vez en la Ciudad de las Artes, consolidando este espacio como un punto de encuentro clave para el desarrollo, la conexión y el crecimiento del cine en la región.

Al inicio de la jornada, la directora de IFF Panamá, Karla Quintero, destacó la relevancia de esta nueva sede y el valor de la participación del público: “Este año nos llena de entusiasmo encontrarnos en la Ciudad de las Artes, activando por primera vez este espacio como sede del festival. La respuesta y el respaldo que hemos recibido no tienen precedentes. Sabemos que es un lugar nuevo tanto para ustedes como para nosotros, y por eso hemos puesto especial dedicación y compromiso en cada detalle, con el propósito de ofrecer una experiencia de la más alta calidad. Con este espíritu, damos apertura a la 14.ª edición del Festival Internacional de Cine de Panamá.”

A lo largo de la jornada, profesionales locales e internacionales participaron en una agenda diversa que abordó desde la creación y desarrollo de proyectos hasta su posicionamiento en el circuito global, generando un espacio de reflexión e intercambio de alto nivel.

El evento sumó más de 600 acreditaciones de profesionales de industria, estudiantes y prensa, además de la presencia de destacadas personalidades del ámbito cultural, reafirmando el compromiso institucional con el fortalecimiento del ecosistema audiovisual y el vínculo entre el sector público, las organizaciones culturales y la Fundación IFF Panamá.

La jornada inició con el taller “Tu audiencia ya existe: Cómo explotar la identidad de tu película para conectar con su público real”, impartido por Will Khouri, quien invitó a los participantes a replantear la relación entre las historias y sus audiencias, compartiendo herramientas prácticas para identificar nichos específicos y construir estrategias de comunicación alineadas con la esencia de cada proyecto.

El conversatorio “Políticas públicas y cine: ¿Cómo se construye una industria sostenible?”, con la participación de Arianne Benedetti y Sheila González, bajo la moderación de Pituka Ortega Heilbron, abrió el diálogo sobre el rol del Estado en el fortalecimiento del sector audiovisual. Durante el panel, se destacó que una industria sólida requiere políticas a largo plazo que integren formación, incentivos, financiamiento y circulación, así como una articulación efectiva entre actores públicos y privados. En este contexto, Sheila González señaló que “es importante que mientras nosotros trabajamos en esta ley, ustedes sigan luchando por hacer un cine de calidad, que trascienda fronteras, seguir contando nuestras historias, porque todavía nos hace falta encontrar nuestra propia voz y ese es el principal objetivo que tenemos desde el Ministerio de Cultura”.

Por su parte, Arianne Benedetti enfatizó la importancia de fortalecer el contenido desde su origen, afirmando que “queremos que Panamá sea parte del juego, que todos los países quieran tener a Panamá en la mesa. Nuestra meta no son solo incentivos económicos, sino que nuestra materia prima sea poderosa: ese es nuestro guión, con voz, con criterio, con buen desarrollo y capaz de conectar con el público”, invitando además a priorizar las etapas de escritura y desarrollo como base para una industria más competitiva.

La agenda continuó con “El cine en tiempos de cólera”, moderado por David Hernández Palmar, y con la participación de Cristian Carretero, Lorraine Jones, Jayro Bustamante y Augusto Zegarra. Este espacio propuso una reflexión sobre el papel del cine frente a contextos de crisis sociales y políticas, destacando su capacidad para construir memoria y proyectar nuevos horizontes desde la resistencia y la identidad.

En el ámbito del mercado internacional, la sesión “Inside the Deal”, liderada por Leslie Cohen y en conversación con Pituka Ortega Heilbron, brindó herramientas prácticas sobre negociación y adquisición de proyectos. Cohen explicó que “a lo largo de los años, ya sea trabajando películas en español, llevando a íconos globales de la música a la pantalla o apoyando a cineastas emergentes, mi objetivo ha sido el mismo: ampliar el marco de lo que se ve y se valora. Hemos logrado avances reales —hay más visibilidad, más inversión y más reconocimiento que nunca— pero la realidad es que todavía seguimos empujando los límites.”.

Por su parte, la masterclass “Personas & Personajes: hiperrealismo y artificio en el cine documental”, impartida por Manuel Abramovich, ofreció un profundo análisis sobre la construcción narrativa en el cine de no ficción. Durante su intervención, destacó que «Ser director es decidir y proponer, pero también diferenciarse a través del proceso. Me interesa un cine que se enfoque más en el camino que en el resultado; un cine colectivo donde nadie es ajeno. Antes de las cámaras, pasamos meses escuchando y compartiendo hasta que la confianza transforma las charlas en guión. Vamos ‘derritiendo personajes’ en un ejercicio de vulnerabilidad que nos obliga a repensar y recalcular constantemente la visión.» destacó el cineasta.

Uno de los momentos destacados fue el conversatorio “Nuevas voces en la Academia: caminos hacia los Oscars”, dictado por Angelica Cervantes, quien profundizó lo donde se ofreció una mirada interna sobre los procesos de la Academia. Durante la sesión, se destacó la importancia de comprender las dinámicas de la industria global y fortalecer las estrategias de visibilidad del cine latinoamericano en escenarios internacionales.

En este contexto, Cervantes explicó que “para los miembros de la Academia es vital reconocer la excelencia y el impacto excepcional en la industria cinematográfica. Aunque los cuatro créditos suelen ser el estándar, valoramos trayectorias que, como la de Yalitza Aparicio, demuestran un trabajo de mérito indiscutible. En cuanto a la elegibilidad de las obras, estas deben cumplir con requisitos rigurosos, como un estreno comercial en Estados Unidos de una semana con tres funciones diarias, ser seleccionadas oficialmente por sus países o ganar en festivales específicos. Estas normas, que aplican también a documentales, buscan proteger la integridad del producto final: los cortos, por ejemplo, solo pueden ser considerados una vez y tampoco son admitidas producciones reeditadas para esta categoría, asegurando que cada pieza sea una obra única y terminada”.

Más adelante, “El futuro nos alcanzó: La circulación del cine latinoamericano hoy”, presentado por Carlos A. Gutiérrez, abordó los desafíos actuales en la distribución y exhibición de contenidos en un entorno en constante transformación. Se reflexionó sobre nuevas estrategias de visibilidad y la necesidad de adaptarse a los cambios del mercado internacional.

Finalmente, el panel “Lo que querías saber de festivales y nadie te dijo”, moderado por Karla Quintero y con la participación de Diana Cadavid, Itzel Martínez y Lester Rivé, cerró la jornada con una conversación abierta sobre los criterios de selección y la lógica curatorial de los principales festivales. Los panelistas compartieron recomendaciones clave para cineastas, enfatizando la importancia de conocer el perfil de cada festival y construir estrategias de circulación más informadas y efectivas.

El Día de Industria también abrió espacio para reflexionar sobre el presente del cine frente a los cambios globales, destacando la importancia de construir narrativas auténticas, sostenibles y con proyección internacional.

La programación del festival continuará durante todo el fin de semana, del 9 al 12 de abril de 2026, en el marco de la 14.ª edición de IFF Panamá, ofreciendo una propuesta variada, selecta y de alto nivel, pensada para el público que ha acompañado esta fiesta del cine durante casi 15 años de trayectoria. Entre las principales sedes destacan el Teatro Nacional, la Ciudad de las Artes, el Museo del Canal y otros espacios alternativos como Ciudad del Saber, el Biomuseo y el Complejo Deportivo Torrijos-Carter en San Miguelito, con proyecciones gratuitas para toda la familia.

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