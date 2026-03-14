San Francisco requiere rehabilitación de muchas de sus calles y avenidas

A pesar del anuncio hecho por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Panamá para desarrollar un plan de mejoramiento y rehabilitación vial en más de 70 calles primarias y avenidas en la ciudad capital y Panamá Oeste, el corregimiento de San Francisco muestra una realidad completamente diferente, representada en calles y avenidas principales y secundaria en franco deterioro, afectado el libre tránsito y convirtiéndolas en un riesgo latente para conductores y peatones.

A finales del año 2025 se habló de una inversión de unos 1,200 millones de dólares, destinados a reparar baches, mejorar el drenaje y optimizar la seguridad y conectividad nacional.

Este se puso en marcha el pasado 10 de febrero, aprovechando la entrada de la época seca, condición que favorece el uso del asfalto para el mantenimiento de las vías, no obstante, no se tiene certeza si en este plan se ha considerado al corregimiento de San Francisco.

Residentes de zonas aledañas al Centro de Convenciones ATLAPA señalan que existen muchas calles y avenidas que requieren atención debido a su pésimo estado, plagadas de huecos y botes continuos de agua. Ellos esperan que el MOP incluya a este sector en su plan de rehabilitación, considerando que este problema data de muchos años atrás.

Las avenidas 4 y 5 Sur, la vía Porras, la vía Cincuentenario y las calles transversales entre calle 50 y Los Fundadores muestran en diferentes tramos un agudo deterioro en su capa asfáltica, cráteres y grietas que las hacen intransitables.

Pero no se trata solo de este sector objeto de la denuncia, un rápido recorrido por otros sectores de San Francisco Centro, Carrasquilla, Altos del Golf y zonas limítrofes con el corregimiento de Parque Lefevre, nos muestra que San Francisco requiere de una atención urgente y generalizada en materia de reparación de sus calles y avenidas.

Detalle de los proyectos viales

Por lo general, los trabajos de mantenimiento de las vías principales y secundarias de comunidades como San Francisco se basan en la corrección del deterioro y las situaciones que lo producen, son mantenimientos puntuales que no representan trabajos a largo plazo ni proceso de remoción de asfalto y otras labores de similar complejidad.

Técnicamente, la situación requiere de labores relacionadas con:

Parcheo profundo y corrección de fisuras

Remoción de capa asfáltica deteriorada

Reparación de cordones y cunetas

Optimización de drenajes pluviales donde lo amerite.

Nivelación de la vía

Reposición de alcantarillado

Demarcación del rayado y señalización horizontal

La comunidad debe integrarse y coordinar con el MOP para lograr la atención que requiere la vialidad en el corregimiento de San Francisco, de igual manera, la Junta Comunal debe continuar con los esfuerzos y las gestiones ante el Gobierno central para que las acciones lleguen lo antes posible.

Lo ideal en este caso es que las obras de recuperación de los espacios públicos vayan a la par de la rehabilitación vial de la ciudad, lo cual permitiría lograr un cambio sustancial en el aspecto visual y funcional de las áreas intervenidas.