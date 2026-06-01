Nueva “Sala Panamá” invita a usuarios del Aeropuerto de Tocumen a convertirse en turistas

Una nueva iniciativa desarrollada por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Copa Airlines, la Autoridad de Turismo de Panamá y PROMTUR propone a los pasajeros que pasan por esa terminal aérea, convertirse en turistas con las bondades que les son presentadas en la recién inaugurada Sala Panamá o “Sal a Panamá”, un espacio interactivo abierto a los viajeros en tránsito que los invita a descubrir las bellezas y oportunidades del país para “venderles” la posibilidad de que lo incluyan como destino en su próxima lista de destinos.

Al ser Panamá el Hub de las Américas, el Aeropuerto Internacional de Tocumen se convierte en la principal vitrina para ofrecer el país y convertirse, por si mismo, en el mejor vendedor de nuestras bondades, aprovechando el inmenso flujo de pasajeros que conectan con otros destinos de la región.

Toda una cadena comercial derivada del sector turismo (hoteles, operadores, restaurantes, transporte, comercio, servicios y más) se verá beneficiada por este proyecto que fue inaugurado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien asegura que Panamá tiene una terminal de primer mundo, por su ubicación geográfica privilegiada y conectividad.