El cambio climático dejó de ser una amenaza futura

El Día Mundial del Medio Ambiente es una conmemoración creada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y celebrado anualmente desde 1973 todos los 5 de junio. Se ha convertido en la mayor plataforma mundial de divulgación ambiental. Millones de personas en todo el mundo lo celebran.

En este año 2026, la República de Azerbaiyán será el país anfitrión, de acuerdo con el anuncio hecho en Bakú, capital de Azerbaiyán, por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la República de Azerbaiyán.

Cambio climático

El Día Mundial del Medio Ambiente que Bakú organizará el 5 de junio de 2026, será la mayor plataforma mundial en favor de la acción y la sensibilización en materia de medio ambiente.

Este día inspira a millones de personas de todo el mundo, quienes celebran el progreso ambiental en beneficio de las personas y el planeta. En el Día Mundial del Medio Ambiente 2026, con Azerbaiyán como anfitrión, el tema central será el cambio climático.

El PNUMA

La Tierra ya nos está hablando dice en su enunciado el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, advirtiendo que lo hace con temperaturas récord, incendios más feroces, tormentas extremas y glaciares que desaparecen frente a los ojos del mundo.

Durante años, los organismos ambientales establecieron la necesidad de limitar el calentamiento global a 1,5 °C como un rango clave para evitar los peores impactos del cambio climático. Hoy, ese umbral está peligrosamente cerca de ser superado, y cada décima de grado cuenta.

Destaca el enunciado que el cambio climático no es una amenaza futura: está redefiniendo la vida en todo el planeta ahora.

Este día en Panamá

En Panamá el plan es llamar la atención mundial sobre cuestiones ambientales, incluido el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire, el agua y el suelo, la deforestación y el agotamiento de los recursos naturales.

La intención va más allá de sólo informar, se trata también de fomentar acciones específicas destinadas a proteger el planeta. Esto podría consistir en participar en campañas medioambientales, iniciativas para limpiar áreas naturales, plantar árboles o introducir prácticas sostenibles en la vida cotidiana.

En el Día Mundial del Medio Ambiente destaca la necesidad de que los gobiernos, las organizaciones internacionales, las empresas y el público unan fuerzas para combatir los problemas ambientales a nivel global. Impulsar el objetivo de proteger los derechos de las comunidades, especialmente aquellas que sufren las consecuencias de desastres ambientales o cuyas vidas y salud están en riesgo debido a la contaminación ambiental.

Logros

En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, Panamá puede mostrar varios logros que marcan un antes y un después en la gestión ambiental. Así lo señala el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quien sostiene que “uno de los pilares de la actual administración ha sido la priorización de la protección y conservación de los recursos naturales”.

En ese contexto hay logros como la creación de la Escuela de Guardaparques, una iniciativa destinada a fortalecer la gestión de parques nacionales clave, como Camino de Cruces, Darién, Soberanía, Altos de Campana, Chagres y el Parque Internacional de La Amistad.

Además, el Ministerio de Ambiente ha destacado logros importantes en restauración forestal, con más de 187,000 hectáreas recuperadas entre 2021 y 2025, y la conservación del 54.33% de la zona económica exclusiva marítima, consolidando a Panamá como un actor relevante en la protección ambiental regional.

Retos importantes

El tema del control del plástico y la contaminación de los océanos con este material sigue siendo prioridad este año. Panamá tiene acciones importantes pero muy poco representativas al momento de evaluar las dimensiones de este factor contaminante.

Entre otros temas destaca la minería, industria que pronto podría reactivarse. El proyecto Minera Panamá está situado en la provincia de Colón, en el Área Protegida de Donoso, que se encuentra dentro del Área Crítica de Biodiversidad y Bosques del Golfo de Los Mosquitos, de gran importancia mundial.

Otro factor de altísima prioridad para el país es el tema del manejo de los desechos. Panamá no cuenta con un sistema probado para recolectar, manejar y disponer la basura, razón por la cual éste se convierte en un factor contaminante muy activo y peligroso.