Hoy el fútbol paraliza al planeta

Hoy el planeta de paraliza con el inicio de la vigésima tercera edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que no solo será la mayor en la historia de este deporte, sino que también marcará hitos sin precedentes en la organización y el formato.

Por primera vez la Copa Mundial será organizada por tres países simultáneamente: Canadá, México y los Estados Unidos. El único precedente que existe de sedes compartidas en este torneo fue el Mundial del 2002, donde Corea del Sur y Japón se dividieron la organización.

En esta ocasión, Canadá debuta como país anfitrión en una Copa del Mundo teniendo como sedes confirmadas Toronto y Vancouver, ambas ciudades ubicadas muy cerca de la frontera con los Estados Unidos, al Noreste y al Noroeste, respectivamente.

Por su parte, México será sede del Mundial de Fútbol por tercera vez, luego de haberlo organizado en 1970 y en 1986, siendo la única nación en albergar en tres ocasiones este torneo. Los partidos en México se jugarán en el emblemático estadio Azteca, donde será la inauguración del torneo; además se jugarán partidos en el estadio Akron de Guadalajara y en el BBVA de Monterrey

Estados Unidos es sede por segunda ocasión tras el Mundial de 1994, y es el país con mayor número de ciudades anfitrionas con un total de 11:

Nueva York/Nueva Jersey, en el MetLife Stadium, sede donde se jugará la final.

Dallas, en el AT&T Stadium

Los Ángeles, SoFi Stadium

Atlanta, Mercedes-Benz Stadium

Miami, Hard Rock Stadium

Philadelphia, Lincoln Financial Field

Seattle, Lumen Field

Boston, Gillette Stadium

Houston, NRG Stadium

San Francisco Bay Area, Levi’s Stadium

Kansas City, Arrowhead Stadium

El Mundial más grande de la historia

El Mundial 2026 será el primero con 48 equipos participantes, una expansión significativa respecto al formato tradicional de 32. Este formato de la Copa Mundial de Fútbol 2026 se divide en dos partes, la fase de grupos y la fase de eliminación directa, que incluye cinco rondas denominadas dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. Anteriormente, de la fase de grupos se pasaba a octavos de final y así sucesivamente.

Según esta fórmula, los 48 equipos participantes se han dividido en 12 grupos de 4 selecciones cada uno. A la siguiente ronda, los dieciseisavos de final, avanzarán los dos primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros, sumando un total de 32 equipos en esa fase de eliminación directa.

En total se disputarán 104 partidos durante 39 días de competición, lo que significa que se jugarán 40 partidos más que los disputados en las ediciones anteriores.

Primeros partidos

Hoy inicia la fase de grupos con los partidos entre México Vs Sudáfrica en el antiguo estadio Azteca de la Ciudad de México, y el encuentro entre Corea del Sur y Chequia, en el estadio Akron de Guadalajara. Mañana viernes 12 será la inauguración del Mundial 2026 en el BMO Field de Toronto, con el partido entre Canadá y Bosnia & Herzegovina, y posteriormente se inaugura en los Estados Unidos con el encuentro entre los norteamericanos y la selección de Paraguay.