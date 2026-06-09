Sistema de Videovigilancia es clave para el plan de seguridad

En un momento que puede definirse como crítico para el tema de la seguridad ciudadana, el Sistema de Videovigilancia Municipal, SIVIMUPA, se convierte en una herramienta super poderosa para controlar los hechos delictivos que ocurren diariamente en la ciudad y que mantienen en alerta a la ciudadanía.

Aunque no se tiene verdadera certeza de la cantidad de cámaras que están instaladas en los espacios públicos del distrito capital y las que están integradas al SIVIMUPA, la Alcaldía de Panamá anunció hace unos días que están trabajando para reforzar esta herramienta y consolidar la conectividad y monitoreo de 105 cámaras instaladas en distintos puntos del distrito capital, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana y la capacidad de respuesta preventiva.

La medida permitirá mantener activo un sistema que comparte señal en tiempo real con los estamentos de seguridad pública y el Ministerio de Seguridad, contribuyendo al monitoreo urbano, atención de incidentes y apoyo a las labores de vigilancia en diferentes corregimientos.

Ahorro significativo

La actual administración municipal tomó esta decisión luego de detectar incumplimientos y deficiencias en el servicio heredado de administraciones anteriores, situación que provocó afectaciones en la operatividad del sistema de videovigilancia.

Tras una revisión técnica y financiera, el Municipio de Panamá logró optimizar el modelo de conectividad del sistema, permitiendo reducir significativamente los costos que anteriormente asumía la institución por el servicio de fibra óptica.

Según la explicación dada por voceros de la Alcaldía, en el esquema previo, se pagaba aproximadamente 298.00 balboas mensuales por cámara para la conectividad de 100 equipos. Con la nueva estructura implementada por la Alcaldía, se garantizará el servicio para 105 cámaras a un costo aproximado de 217.15 balboas mensuales por cámara, representando una reducción cercana al 27% y ampliando además la cobertura del sistema.

La administración destacó que esta optimización permite aprovechar la infraestructura tecnológica ya instalada en la ciudad, evitando inversiones innecesarias y garantizando una recuperación más rápida y eficiente de la operatividad del SIVIMUPA.

La medida tendrá una vigencia temporal de nueve meses, período durante el cual la Alcaldía trabajará en la estructuración de un proceso de mayor alcance que permita seguir fortaleciendo las capacidades tecnológicas y operativas del sistema.

Compromiso pendiente

A principios de este año, el alcalde Mayer Mizrachi anunció que serían instaladas cerca de 500 cámaras de video que serían parte de una red integrada para ser compartida con los estamentos de seguridad, entre ellos la Policía Nacional y el G5, con el fin de fortalecer la capacidad de monitoreo y respuesta ante situaciones de riesgo.

“Esto es algo que nunca se ha hecho. Antes prevalecía la idea de que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, y eso no tiene sentido cuando lo primordial es la seguridad de los ciudadanos”, decía Mizrachi en aquel momento.