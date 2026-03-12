Panamá y el dilema de redefinir su modelo portuario

A través de resoluciones administrativas y decisiones del Consejo de Gabinete, el Ejecutivo dispuso la toma de control de las instalaciones y encargó la administración temporal a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de declarar inconstitucional el contrato del Estado con Panama Ports Company (PPC), no sólo dio por finalizado un contrato de casi 30 años, sino que activó un reacomodo institucional, económico y geopolítico en torno a dos de las infraestructuras más sensibles del país, los puertos de Balboa y Cristóbal.

El fallo, que anuló tanto el contrato original como sus prórrogas, tuvo efectos inmediatos. Al quedar ejecutoriada la sentencia, el Estado quedó obligado a cesar la relación contractual con la empresa, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, que operó ambas terminales durante más de dos décadas. La Corte consideró que el acuerdo vulneraba principios constitucionales vinculados al interés público y a la legalidad en la administración de bienes estratégicos, una conclusión que reactivó debates postergados sobre transparencia, fiscalización y soberanía logística.

El Gobierno nacional se enfrentó entonces a una disyuntiva delicada que implicaba cumplir el mandato judicial sin paralizar dos nodos clave del comercio hemisférico. Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, no son simples terminales, son engranajes esenciales del sistema interoceánico que gira en torno al Canal de Panamá. Cualquier interrupción habría tenido efectos inmediatos en cadenas de suministro regionales y en la reputación del país como hub logístico confiable.

La respuesta fue rápida y políticamente calculada. A través de resoluciones administrativas y decisiones del Consejo de Gabinete, el Ejecutivo dispuso la toma de control de las instalaciones y encargó la administración temporal a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP). Paralelamente, aprobó contratos de concesión transitorios para garantizar continuidad operativa mientras se diseña un nuevo esquema de licitación a largo plazo.

En ese marco, se asignó la operación provisional de Balboa a APM Terminals y la de Cristóbal a una filial vinculada a Mediterranean Shipping Company, dos actores con presencia global en el negocio portuario. El mensaje oficial fue claro, no habría vacío logístico ni improvisación. Las operaciones, según comunicados coordinados con la administración del Canal, continuaron con normalidad, bajo estándares internacionales de seguridad y eficiencia.

Reputación en riesgo

En medio del acelerado proceso de reacomodo de las operaciones, la transición no ha estado exenta de tensiones. PPC rechazó la decisión y anunció su intención de acudir a arbitrajes internacionales, alegando afectaciones a la inversión y violaciones a tratados de protección. La posibilidad de un litigio multimillonario añade un componente de riesgo fiscal y diplomático que el Estado deberá gestionar con cautela. Panamá, que ha construido su atractivo sobre la estabilidad jurídica y la apertura al capital extranjero, enfrenta ahora el desafío de defender la constitucionalidad de sus actos sin erosionar la confianza inversionista.

En el plano interno, la medida ha sido leída por distintos sectores como una reivindicación de la institucionalidad. El Partido Revolucionario Democrático, entre otros actores políticos, respaldó el fallo y pidió una transición ordenada que proteja empleos y garantice transparencia en el nuevo proceso concesional. Los sindicatos portuarios, por su parte, han mantenido la atención sobre la estabilidad laboral, conscientes de que detrás del debate jurídico hay miles de trabajadores y un ecosistema logístico que depende de la continuidad.

En otras esferas, no ha faltado quien hable de expropiación con manos de seda, arbitrariedad y autoritarismo, versiones que han sido desestimadas mediante los argumentos que derivan de las leyes que sustentan la decisión del gobierno.

Más allá de la coyuntura, lo ocurrido reabre una discusión estructural: ¿qué modelo portuario necesita Panamá en la próxima década? La anulación del contrato obliga a repensar las reglas de concesión, los mecanismos de supervisión estatal y la distribución de beneficios para el país. También coloca bajo la lupa la relación entre infraestructura estratégica y geopolítica, en un contexto donde las rutas comerciales y las inversiones portuarias están cada vez más atravesadas por disputas globales.

Por ahora, Balboa y Cristóbal siguen operando. Los buques continúan entrando y saliendo, las grúas no se detienen y el tránsito interoceánico fluye. Pero bajo esa aparente normalidad se desarrolla un proceso de redefinición profunda. El cumplimiento del fallo judicial no ha sido solo un acto administrativo; es el punto de partida de una nueva etapa en la gobernanza portuaria panameña, cuyo desenlace —entre licitaciones futuras y eventuales arbitrajes— marcará el rumbo del país como plataforma logística mundial.