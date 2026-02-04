Visa y Banesco anotan un ‘golazo’ con el lanzamiento de la tarjeta conmemorativa Copa Mundial FIFA 2026

Visa, el socio oficial de tecnología de pagos de la Copa Mundial de la FIFA 26™, y Banesco Panamá lanzan la tarjeta de crédito conmemorativa Visa Banesco de la Copa Mundial de la FIFA 26™, una propuesta diseñada para acercar a los clientes a uno de los eventos deportivos más esperados a nivel global y ofrecerles más oportunidades de vivir la experiencia mundialista en primera persona.

Este lanzamiento consolida un esfuerzo conjunto entre Banesco y Visa, orientado a desarrollar soluciones de pago alineadas con los intereses de los clientes y con su estilo de vida. Esta tarjeta se suma al portafolio de medios de pago de la entidad financiera como una propuesta robusta, relevante y pensada para quienes viven el fútbol con pasión.

La tarjeta desarrollada por Visa y Banesco para conmemorar en Panamá, la Copa Mundial de la FIFA 26™ permite a los tarjetahabientes acumular 200 goles de bienvenida al solicitarla, así como hasta 5 goles por cada 10 dólares en compras, con la posibilidad de duplicarlos al utilizarla. Estos goles permiten participar por uno de los tres paquetes disponibles para asistir a partidos de la Copa Mundial de la FIFA 26™ junto a un acompañante, gracias a Visa.

Adicionalmente, la tarjeta cuenta con un esquema de acumulación de puntos diseñado para acompañar distintos momentos de consumo. Los clientes reciben 3 puntos por cada dólar en restaurantes, sport bars, tiendas deportivas y agencias de viajes; 2 puntos por consumo en el extranjero y 1 punto en el resto de los comercios.

La propuesta de valor se complementa con beneficios exclusivos durante la temporada deportiva, entre los que destacan bonos de bienvenida, así como promociones de cashback de hasta 15% en categorías clave como gasolineras, agencias de viajes, arrendadoras, tiendas deportivas, sport bars, restaurantes y plataformas de movilidad, de acuerdo con la vigencia de cada promoción.

“En Visa, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos. Durante la Copa Mundial de la FIFA 26™, nos enorgullece ofrecer a los aficionados experiencias de pago rápidas, seguras y fluidas que los acerquen a la emoción, en cualquier lugar del mundo, con confianza y conveniencia”, dijo Liz Marie Pareja, Gerente General de Visa Panamá, Nicaragua y Belice.

“Queremos acercar la emoción del fútbol y de uno de los eventos más esperados del mundo a nuestros clientes, a través de una propuesta innovadora, diseñada para abrir puertas, crear posibilidades y multiplicar las oportunidades de estar donde ocurre la historia.”, señaló Jaime Martínez, Vicepresidente Ejecutivo de Negocios y Medios de Pago de Banesco Panamá.Para más información sobre esta tarjeta y sus beneficios, los interesados pueden visitar www.banesco.com.pa