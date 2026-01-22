Vecinos Vigilantes es una herramienta efectiva contra la inseguridad

Un vecino no puede ni debe enfrentarse a un maleante, pero tiene toda la capacidad de entrenarse para estar atento a situaciones sospechosas y comunicarse con otros residentes de su costa o edificio, para informar a la policía sobre hechos delictivos que puedan registrarse en su entorno.

Eso es lo que hacen los Vecinos Vigilantes (VV), programa que ya tiene más de 20 años funcionando en Panamá, y que ha demostrado una enorme efectividad en las comunidades en las cuales tiene presencia.

El programa de VV consiste en la creación de una estructura entre residentes de un sector, que les permite unirse y enfrentar cualquier incidente que los afecte. La comunicación y el conocimiento de las señales de alerta son su principal herramienta; de esta forma pueden actuar de forma rápida y eficaz ante un acontecimiento que atente contra la integridad de un individuo o comunidad. Son ciudadanos preocupados por la seguridad de su entorno y colaboran con los programas de vigilancia comunitaria.

Evolución de las estrategias

Las estrategias de comunicación y alerta se iniciaron con silbatos, posteriormente pasaron al uso de campanas y actualmente ha evolucionado a los chats vecinales que están conectados con seguridad ciudadana, permitiendo dar una respuesta oportuna y rápida, dependiendo del grado de la situación.

El teléfono es el arma principal de un vecino vigilante. A través de los chats, los mensajes preventivos o de alarma se multiplican en segundos y la policía, que también está presente en estos grupos, puede recibir la alerta y actuar rápidamente. Cada comunidad maneja sus propios códigos en beneficio de su entorno.

Vecinos Vigilantes cuenta con 16 programas como Comerciantes Vigilantes, Transportistas Vigilantes, Universidades Vigilantes, Bancos Vigilantes, Hoteles Vigilantes, Blindados Vigilantes, Restaurantes Vigilantes, Ganaderos Vigilantes, entre muchos otros.

En todo el país, estos grupos suman más de 2,167 afiliados.

Cómo participar