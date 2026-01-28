Se inaugura en Panamá Foro Económico de la CAF

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, país anfitrión, inauguró oficialmente el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 en el Panama Conventions Center.

Este foro organizado por la CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- en alianza con el Gobierno de Panamá, es un espacio de alto nivel que reúne a empresarios, líderes influyentes y tomadores de decisión para reflexionar sobre los desafíos más urgentes de la región y construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad.

Este escenario incluye diversas actividades que iniciaron el 27 y se extenderán hasta el 30 de enero en Ciudad de Panamá, incluido el Foro Económico, a realizarse los días 28 y 29. Una oportunidad única de mostrarle al mundo una América Latina y el Caribe dinámica, innovadora y con el potencial de consolidarse como una región solución ante los grandes retos globales.

En su discurso, Mulino destacó el orgullo de Panamá por recibir a mandatarios, autoridades y delegaciones de toda la región para dialogar sobre inversión, innovación y sostenibilidad.

El mandatario panameño resaltó la importancia del diálogo regional, la cooperación económica y la construcción de alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo sostenible y el bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luíz Inácio Lula Da Silva , pronunció el discurso de fondo agradeciendo de entrada la invitación y destacando la relevancia de este encuentro.

Lula afirmó que América Latina y el Caribe atraviesan uno de los mayores retrocesos en materia de integración. Recordó que la breve experiencia de la Unasur entre 2013 y 2014 sucumbió ante el peso de la intolerancia, lo que impidió la convivencia de visiones distintas y derivó nuevamente en una región dividida. Señaló que conflictos ideológicos ajenos se impusieron, mientras que el extremismo político y la manipulación de la información se han incrementado de forma constante.

La sesión inaugural contará con la participación de Jefes de Estado y de Gobierno de la región:

– José Raúl Mulino, Presidente de Panamá - Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de Brasil - Rodrigo Paz, Presidente de Bolivia - Daniel Noboa, Presidente de Ecuador - Bernardo Arévalo, Presidente de Guatemala - Andrew Holness, Primer Ministro de Jamaica - José Antonio Kast, Presidente electo de Chile.

Además, la plenaria incluirá intervenciones de Premios Nobel, entre ellos:

– James Robinson, Premio Nobel de Economía 2024

– Philippe Aghion, Premio Nobel de Economía 2025