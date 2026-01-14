Municipio anula adjudicación de proyecto de recuperación de la piscina de San Francisco

Luego de anunciar que los trabajos de recuperación de tres piscinas públicas del distrito capital iniciarían en breve, luego de sortear algunas trabas técnicas y administrativas, la Alcaldía de Panamá emite una Resolución Municipal donde se especifica la anulación de la adjudicación del contrato a favor del Consorcio Nexus por un monto de 2.3 millones de dólares.

La razón de esta anulación obedece a una denuncia presentada por el vicealcalde electo, hoy en condición de licencia, Roberto Ruiz Díaz, donde alega que la adjudicación del contrato se realizó sin la autorización del Concejo Municipal de Panamá.

De acuerdo con el documento introducido por Ruiz Díaz ante el Ministerio Público, en los documentos publicados en el portal Panamá Compra no consta ni se menciona el acuerdo municipal mediante el cual el Concejo Municipal autoriza a la Alcaldía para la contratación del mejoramiento de las piscinas.

El antiguo compañero de fórmula del alcalde Mizrachi para ganar la máxima instancia municipal en las elecciones pasadas, expresa en su demanda que podría existir un posible “abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos”.

A lo que se refiere el vicealcalde electo y distanciado de la administración por diferencias con Mizrachi es a la Ley 106 del Régimen Municipal, que obliga a cada municipio a contar con un acuerdo municipal antes de iniciar cualquier procedimiento de contratación pública.

Mantenimiento seguirá en veremos

Esta situación demorará aún más estos proyectos de mejora de las piscinas públicas de San Francisco, Betania y Calidonia, que incluyen diseño, obtención de permisos, demolición, ampliaciones, mejoras en las piscinas, pintura, remodelación de oficinas, jardinería y paisajismo.

El proceso de licitación se inició en el mes de julio pasado y se desarrolló en medio de quejas y controversias que dilataron considerablemente su conclusión, llegando a suspenderse temporalmente el acto público. Luego de superados estos contratiempos, la Alcaldía reactivó la contratación en la que el Consorcio Nexus, que ofertó 2.3 millones de dólares, resultó favorecido.

Este proyecto deberá ir de nuevo al Concejo Municipal y, una vez avalado, se procederá a armar nuevamente la convocatoria a licitación con todo el procedimiento que ello implica hasta el otorgamiento oficial de las obras al mejor ofertante.