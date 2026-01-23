El parque Nacho Valdés se preserva como espacio recreativo de Paitilla

Ubicado en la avenida Italia, con calle Tomás Gabriel Duque de San Francisco, es el único pulmón verde que tiene Punta Paitilla. Esa es la mejor definición para el Parque Marino Ignacio De Jesús Valdés, mejor conocido como Nacho Valdés.

Este lugar, que se abre espacio entre residencias y rascacielos, cuenta con parque infantil, gimnasio a cielo abierto, bancas, caminerías, parque para perros y hermosas áreas verdes que lo hacen un oasis para el esparcimiento, descanso y actividades al aire libre. Desde allí hay una hermosa mirada hacia la bahía pacífica.

El parque Nacho Valdés es el orgullo de Punta Paitilla, diseñado en 1972 por el arquitecto y pintor panameño Guillermo Trujillo, durante la gobernación del alcalde Ernesto de Diego, un lugar donde las madres y nanas llevan a los niños, los deportistas trotan, los dueños de mascotas pasean a sus perros y las familias comparten momentos de tranquilidad bajo la sombra de árboles frondosos, invadidos por ardillas juguetonas.

Fortalezas y debilidades

Según los vecinos, la seguridad es uno de los puntos fuertes. Gracias al trabajo del programa Vecinos Vigilantes del sector, la presencia permanente de dos funcionarios de la Policía Nacional y las unidades que hacen rondas constantes por las calles cercanas, las personas están mejor resguardadas.

Además, la Junta Comunal ha desarrollado la iniciativa de instalar una garita de seguridad que permite una rutina de vigilancia diurna y nocturna, lo cual mejora sustancialmente el tema de la seguridad en este espacio recreativo.

Durante la presidencia de Ernesto Valladares, cuentan usuarios, se vendieron al Club Unión de Panamá aproximadamente 3 mil 200 metros cuadrados de tierra que pertenecían al parque y que estaban destinados para estacionamientos, afectando a los visitantes que llegan con vehículos.

En otro apartado, los residentes comentan que el sistema de recolección de basura en general también ha mejorado, a pesar que en momentos hay usuarios que arrojan desperdicios en el suelo a pesar de que hay varios tinacos.

Por último, un elemento que, a pesar de haber recibido atención, continúa con debilidades es la luminaria. Muchos comentan que se deben sustituir los focos por otros más potentes para asegurar la visibilidad hasta las 10:00 de la noche, hora en la que se permite la estadía en las bancas.