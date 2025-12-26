Fundación Saber Beber promueve la seguridad vial

La Fundación Saber Beber (FSB), en alianza con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) promueve la educación y la corresponsabilidad en torno al consumo responsable de alcohol y la seguridad vial, incentivando la colaboración entre instituciones públicas, empresas, academia y sociedad civil para avanzar hacia una movilidad más segura y una cultura de prevención en Panamá.

Esta coordinación inició con un foro denominado “Movilidad Segura y Consumo Responsable de Alcohol: Una Agenda País”, un espacio de diálogo intersectorial que reunió a representantes del sector público, privado, académico y de la sociedad civil.

La iniciativa contempla temas clave como el enfoque integral de la seguridad vial, las elecciones conscientes y el consumo responsable. Además, se presentaron buenas prácticas empresariales orientadas a la protección de la vida y la salud de conductores y peatones.

“Desde la Fundación Saber Beber promovemos la educación, la prevención y la corresponsabilidad como pilares esenciales para reducir los accidentes relacionados con el alcohol. Estas iniciativas fortalecen el trabajo conjunto entre las instituciones, la empresa privada y la comunidad, para salvar vidas y construir una cultura de movilidad responsable. Nuestro principio no negociable es claro: cuando maneje, no tome”, destacó José Javier Dopeso, presidente de la Fundación Saber Beber.