Colocan “botones viales” para resolver tranques en Punta Pacífica

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y el Ministerio de Obras Públicas de Panamá, en coordinación con la Junta Comunal de San Francisco y los vecinos residentes de Punta Pacífica, desarrollan obras para resolver el problema de los tranques y la anarquía de algunos conductores en la vía principal de este sector denominada calle Punta Chiriquí.

Como es bien sabido, la dinámica comercial de esta zona y la presencia del Hotel JW Marriott Panamá, con un amplio movimiento generado, no solo por el servicio de hospedaje 5 estrellas, sino también por la oferta gastronómica y el centro comercial que funciona incorporado a esta imponente torre, promueven una alta afluencia de personas y vehículos que requieren normas específicas para resguardar el orden.

Pese a que la mayoría de estos comercios cuentan con sus propios estacionamientos, se ha venido dando el caso de que muchos conductores deciden estacionar en los bordes de la vía, lo cual, unido a cruces indebidos, giros en “U” y otras transgresiones, provocan un verdadero caos en el área que está afectando la tranquilidad y la calidad de vida de las familias que residen en este exclusivo sector de la ciudad.

La ATTT decidió instalar en la calle Punta Chiriquí la opción de “botones viales” o “botones de tráfico”, que son elementos plásticos o cerámicos que se colocan en hileras sobre las líneas blancas o amarillas para impedir maniobras indebidas de cruce y guiar el tránsito. Este proyecto comenzó hace unos días y ya está casi culminado. Solo queda esperar los resultados para ver si mejora la movilidad en esta calle.

También se han colocado bolardos en algunas áreas donde era común ver vehículos estacionados sobre las aceras, y se han modificado estacionamientos para despejar los espacios peatonales.

Por su parte, el MOP ha procedido a refaccionar la rotonda ubicada en el extremo final de la avenida Boulevard Pacífica, que distribuye el tránsito hacia las calles Punta Chiriquí y Grand Tower, de manera que se pueda ampliar el área de circulación en todos los sentidos.