Parque Omar transforma puerta de salida hacia Altos del Golf

La salida del Parque Recreativo Omar hacia Altos del Golf, por la Avenida República de la India, muestra hoy una nueva cara y condiciones adecuadas e inclusivas para garantizar la seguridad de los visitantes, conectándolos de inmediato con hermoso jardín con Palmas Chonta, Mimosas, Aplineas, Copey, Ginger rojo, Monstera y Wedelias.

Esta remodelación se realizó por iniciativa de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, ante las deficiencias importantes en infraestructura y accesibilidad que presentaba esta área del parque.

Según un informe previo, la puerta existente no cumplía con las medidas mínimas requeridas, lo que dificultaba el paso de sillas de ruedas y coches de bebé, limitando así el acceso inclusivo al sitio. La acera se encontraba en mal estado, el área carecía de jardinería, y el entorno inmediato presentaba un charco de lodo permanente como resultado de problemas de drenaje y falta de adecuación del terreno.

Manos a la obra

Para mejorar las condiciones del área, fue necesario realizar un relleno con tierra mejorada y preparada, así como con material selecto que facilitara la nivelación del terreno y acondicionarlo adecuadamente.

El paso siguiente fue diseñar y construir un nuevo jardín, cuyo bosquejo creativo fue donado generosamente por la reconocida paisajista Titi Hernández, aportando valor estético y funcional al espacio. Se reubicaron plantas existentes y se incorporaron las nuevas especies.

Para garantizar su sostenibilidad y mantenimiento a largo plazo, se instaló un sistema de riego por aspersión que asegura un suministro eficiente de agua y el buen estado de las plantas.

Lo más importante, además del cambio radical que se logró en esta salida del parque, haciéndola más vistosa, agradable, segura e inclusiva, es que este proyecto fue impulsado por la Primera Dama, a través de donaciones que se gestionaron para mejorar este espacio y beneficiar a tantas personas que lo utilizan.