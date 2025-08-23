Jornada de limpieza en playas de Costa del Este

La Alcaldía de Panamá realizó una jornada de limpieza del río Matías Hernández y la playa de Costa del Este, con el equipo de resiliencia CochinosPTY y el apoyo de la Junta Comunal de Juan Díaz.

La iniciativa se suma a las tantas acciones que ha desarrollado la Alcaldía junto a otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil y el problema de desechos en la Bahía de Panamá persiste. Ante esta situación que afecta el ambiente, el ecosistema del mar y la imagen del país, se lanzó el proyecto “Ríos Parques”, para la atención integral de saneamiento y recolección de residuos sólidos en los ríos Matías Hernández, Río Abajo y el Litoral de la Bahía de Panamá (de Amador a Costa del Este).

Yarelys Gómez, Subdirectora de Resilencia y Cambio Climática de la Alcaldía de Panamá dijo que “el plan incluye el retiro de basura y escombros a través del uso de maquinaria con excavaciones no profundas, un componente de educación y personal especializado en zonas de difícil acceso”.

“No hay dualidad en el proyecto, aquí lo que se busca es sumar esfuerzos para limpiar nuestras costas y ríos para que los panameños puedan compartir con sus familias en ambientes saludables”, destacó Gómez.

La Alcaldía de Panamá mantiene abierta la licitación pública para el saneamiento y limpieza de ríos y playas del distrito con una inversión de 4 millones 900 mil para una ejecución continua de 425 días para devolverle limpieza, salud y valor ambiental a las fuentes hídricas de la capital y el litoral costero.