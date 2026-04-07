Construyen y rehabilitan aceras para mejorar la movilidad peatonal

Con el objetivo de fortalecer la seguridad, la movilidad peatonal y el orden urbano, la Alcaldía de Panamá desarrolla operativos de recuperación de espacios públicos en distintos puntos del distrito capital, mediante trabajos de construcción, rehabilitación y mejoramiento de aceras.

Las intervenciones se desarrollan en coordinación con las juntas comunales y forman parte de un plan de acción que prioriza áreas con alto tránsito ciudadano y donde las condiciones de las aceras requieren atención para garantizar un desplazamiento seguro.

Los trabajos se han concentrado principalmente en los corregimientos de Bella Vista, Betania, Calidonia y San Francisco, donde se ejecutan mejoras que incluyen la construcción de aceras con anchos que oscilan entre los dos y tres metros, incorporando además alcorques destinados a la siembra y protección de árboles urbanos, así como rampas de acceso para personas con discapacidad, con el fin de promover una ciudad más inclusiva y accesible.

Entre los tramos ya intervenidos se encuentran sectores de Bella Vista, en el área posterior al Parque Urracá y en la calle Manuel Espinoza Batista; Paitilla, en la calle Ramón H. Jurado; Betania, a un costado de Cuatro Esquinas; y en Calidonia, específicamente en la avenida Cuba y el sector de Santo Tomás.

En este proceso de ordenamiento urbano, la entidad municipal citó a la sede de la Alcaldía de Panamá a personas que han incurrido en infracciones relacionadas con la ocupación indebida de aceras y espacios públicos, con el fin de aplicar los correctivos correspondientes conforme a las normativas vigentes.

La administración municipal destacó que la recuperación de aceras y áreas de tránsito peatonal responde a una política de ciudad que busca consolidar espacios públicos seguros, accesibles y ordenados, donde caminar vuelva a ser una experiencia digna y segura para residentes y visitantes de la capital.