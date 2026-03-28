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Propi llega a Panamá con un encuentro de líderes sobre el futuro del mercado inmobiliario

La plataforma tecnológica inmobiliaria reunió a representantes del sector público, financiero e inmobiliario para conversar sobre inversión, competitividad, planificación urbana y digitalización

La plataforma tecnológica inmobiliaria Propi presentó oficialmente su llegada a Panamá con un encuentro que reunió a representantes del sector público, financiero e inmobiliario para analizar el presente y futuro del mercado en el país.

El evento, realizado en Santa María Country Club, abrió un espacio de diálogo sobre inversión, competitividad, planificación urbana y digitalización, factores clave para el desarrollo del sector.

La jornada incluyó un conversatorio sobre a Panamá como plataforma de inversión inmobiliaria, con la participación del ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza; el vicecanciller Carlos Arturo Hoyos; y José Mario Ávila, CEO de Propi.

Posteriormente, un panel de expertos del sector financiero, inmobiliario y de planificación urbana abordó temas como el acceso a la vivienda, la evolución del comprador panameño y las condiciones necesarias para fortalecer la competitividad del mercado.

Durante el encuentro, Propi compartió su visión para el mercado panameño y su estrategia tecnológica para conectar de forma más eficiente la oferta inmobiliaria con los compradores.

Actualmente, la empresa opera en El Salvador y Guatemala, donde ha superado los 300 millones de dólares en ventas, con más de 250 proyectos activos y 5 mil usuarios diarios.

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