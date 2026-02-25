Más de 7 mil hectáreas han sido afectadas por incendios forestales

Autoridades manejan una iniciativa estratégica orientada a prevenir la incidencia de incendios, proteger la biodiversidad, la fauna y la flora de Panamá.

SINAPROC: “Es fundamental que a este esfuerzo multisectorial se sume la comunidad. Son los ciudadanos quienes pueden alertarnos oportunamente cuando surgen conatos de incendio en distintos puntos del país.

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), a través de la Dirección Forestal y en coordinación con la Comisión Nacional para la Prevención, Control y Manejo de Incendios Forestales (CONPRECMAIF), ratifica la Campaña de Prevención de Incendios forestales y de Masa Vegetal 2026, una iniciativa estratégica orientada a prevenir la incidencia de incendios, proteger la biodiversidad.

Esta campaña se sustenta en los datos recopilados durante los últimos dos periodos que registran 1,873 incendios de masa vegetal y una afectación total de 7,161.17 hectáreas en 2025, lo que representa una disminución con respecto al año anterior. Las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y Los Santos siguen siendo las zonas de mayor vulnerabilidad.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, ha destacado la urgencia de fortalecer la coordinación interinstitucional y la participación comunitaria: “La prevención es nuestra herramienta más poderosa. Si queremos proteger nuestros bosques, la salud de la población y la seguridad alimentaria, debemos trabajar unidos para prevenir los incendios forestales. Esta campaña refuerza nuestro compromiso de educar a las comunidades para prevenir los incendios forestales que amenazan nuestros recursos naturales”.

Navarro también señaló que esta estrategia forma parte de las acciones ambientales prioritarias impulsadas por la actual administración del presidente José Raúl Mulino, quien ha reiterado su compromiso con la gestión del riesgo climático y la conservación del patrimonio natural del país. La protección ambiental es el centro de las políticas públicas.

La Campaña de Prevención de Incendios Forestales 2026 contempla acciones integrales que incluyen concienciación, educación ambiental, preparación comunitaria, fortalecimiento de brigadas forestales, aplicación de la normativa vigente y el uso de nuevas tecnologías como drones, radios de comunicación y torres de observación. Además, se reforzará el trabajo territorial mediante la participación de brigadas voluntarias, gobiernos locales, ONG, grupos ambientales y líderes comunitarios.

En el componente operativo, la campaña incluye el despliegue de 264 brigadistas capacitados a nivel nacional, la incorporación de un Bambi Bucket Max Assy BB2732 con capacidad de 320 galones, la construcción de 15 kilómetros de rondas corta fuego y 40 kilómetros de caminos forestales en áreas estratégicas, la adquisición de equipos de protección personal, herramientas, drones y tecnología para el monitoreo, así como el fortalecimiento de las campañas informativas en medios de comunicación, redes sociales y actividades comunitarias orientadas a sensibilizar sobre los riesgos y consecuencias de los incendios de masa vegetal.

Por su parte, el coronel Víctor Raúl Álvarez, director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, expresó: “«No al fuego, Sí a la vida» no es solo una frase; es un compromiso que todos debemos asumir. En Panamá, y puedo afirmar que también en gran parte del mundo, no existe una institución que, por sí sola, pueda enfrentar emergencias tan complejas como las relacionadas con incendios forestales y la afectación de la masa vegetal. Por eso reitero el compromiso de nuestra institución, como primera entidad de respuesta, de seguir impulsando esta iniciativa coordinada. Nuestra fauna, nuestra flora, nuestra cultura, nuestros recursos naturales y nuestra propia población necesitan del apoyo y la unión de todos nosotros”.

En tanto, Omar Smith, director general del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), señaló que “es fundamental que a este esfuerzo multisectorial se sume la comunidad. Son los ciudadanos quienes pueden alertarnos oportunamente cuando surgen conatos de incendio en distintos puntos del país. Esa información temprana permite que el Benemérito Cuerpo de Bomberos, SINAPROC, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras, la Cruz Roja Panameña y MiAMBIENTE puedan actuar con mayor rapidez y eficacia. El Gobierno está haciendo su parte, pero reitero la importancia de que la ciudadanía conozca cómo actuar y maneje adecuadamente la información ante cualquier situación de riesgo”.

MiAMBIENTE reiteró que la prevención de incendios forestales es una responsabilidad compartida entre instituciones y ciudadanía. La campaña busca reducir las quemas ilegales, promover la denuncia ciudadana de dichas prácticas nocivas y fortalecer la educación ambiental, especialmente en zonas críticas.

La ciudadanía puede reportar quemas ilegales, humo sospechoso o cualquier riesgo ambiental a la línea 311 de atención ciudadana y a las redes sociales de MiAMBIENTE.