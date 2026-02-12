Con más de 30 mil unidades inicia Operativo de Seguridad Carnaval 2026

Con un dispositivo, considerado uno de los más completos de los últimos años, que contempla la participación de más de 30 mil unidades de los distintos organismos de seguridad y respuesta del país, se dará inicio este viernes al Operativo de Seguridad Carnaval 2026 en todo el territorio nacional, que busca garantizar la seguridad de miles de panameños y extranjeros que se movilizarán durante estos días de asueto.

La Policía Nacional liderará las acciones en materia de orden público y prevención, con un contingente superior a las 18 mil unidades distribuidas en áreas de culecos, tarimas, rutas de acceso y puntos estratégicos en provincias con alta concentración de actividades como Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas.

A este contingente se suma el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), con cerca de 3,910 agentes, 18 aeronaves y 28 medios navales que reforzará la vigilancia marítima y aérea en playas, puertos y zonas insulares del Pacífico y el Caribe. Por su parte, el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) mantendrá operativos de control en áreas limítrofes, y el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) desplegará 468 unidades en balnearios y ríos para tareas de prevención y rescate. El Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Sistema Único de Manejo de Emergencias 911, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y personal médico de la Caja de Seguro Social (CSS) también activarán protocolos especiales de atención.

Operativo vial

Uno de los puntos neurálgicos del operativo será la vía Interamericana, principal arteria de conexión entre la capital y el interior. Las autoridades estiman que más de 150 mil vehículos podrían desplazarse hacia el interior del país entre el viernes previo al Carnaval y el sábado en horas de la mañana, cifra similar o superior a la registrada en años anteriores.

Para mitigar la congestión vehicular, la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito implementará a partir de este viernes en horas del mediodía inversiones temporales de carriles en tramos específicos de la carretera Interamericana, principalmente en dirección hacia Panamá Oeste y provincias centrales. Estas medidas se aplicarán de la siguiente manera:

Avenida de los Mártires hacia Howard

Burunga – Vista Alegre

El Nazareno – Capira

San José – San Carlos

Además, se establecerán puntos de verificación, radares móviles y patrullajes permanentes para supervisar el cumplimiento de los límites de velocidad, la condición mecánica de los vehículos y la conducción responsable. También se mantendrán restricciones para la circulación de transporte de carga sobredimensionada durante los días de mayor desplazamiento.

Con este despliegue logístico y humano, el Gobierno busca que el Carnaval 2026 transcurra en un ambiente de celebración, pero bajo estrictos parámetros de seguridad, en uno de los movimientos poblacionales más significativos del año en Panamá.