Un puente de 104 años mimetizado en el corazón de la urbe capitalina 

Aunque muchos lo identifican como el “puente de Carrasquilla”, no está ubicado exactamente en esta barriada de San Francisco sino al margen de la Vía España, justo en la línea que separa a esta entidad y el corregimiento de Pueblo Nuevo.

Sus 104 años de historia trascienden el tema de ubicación geográfica y nos transportan a esa época de crecimiento y modernización, donde la conectividad e integración de la ciudad eran una prioridad. Este puente centenario está sobre el río Matasnillo, en la calle Asia y vía España, cerca de la Estación de Bomberos Comandante Darío Ballarino y de la estación del Metro Fernández de Córdoba.

Una placa destaca que su construcción se culminó en el año 1921 y estuvo a cargo de la Junta Central de Caminos, ahora Ministerio de Obras Públicas, durante la administración del Presidente Belizario Porras. La placa no indica un nombre oficial.

Lo trascendental es que, a pesar del tiempo que tiene en pleno corazón de la capital panameña, este puente ha pasado desapercibido para la mayoría de las personas y no se le ha dado la relevancia que merece. Reseñas en redes sociales, difundidas por curiosos generadores de contenido, han proyectado su presencia y destacado su carácter histórico. La plataforma digital independiente ContraPeso (contrapesopanama.com) reseñó que antes de la creación de la Junta Central de Caminos, todas las obras públicas de Panamá habían sido dirigidas por extranjeros, lo que indica que este puente fue edificado por talento panameño y su estado actual, firme y sólido, demuestra la capacidad de esa generación de ingenieros y constructores creadores de la Red Nacional de Carreteras.

En una obra monumental que es evidencia histórica y que seguramente tiene mucho qué contar sobre cómo se concebía este tipo de construcciones en esa época para que cien años después permanezcan de pie y cumpliendo impecablemente la función para la cual fue creada.